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Cultura y espectáculos Naza |

GAZA Sin censura

Cinemateca estrena Naza: "El mandato es estar a la altura de la historia", dijo directora

Naza, la película prohibida en Israel en la que militares de ese país narran la matanza de civiles en Gaza, se estrena este jueves en Cinemateca. La directora de la sala, María José Santacreu, explicó el motivo detrás de la decisión de proyectar este film.

Directora de Cinemateca, Maria José Santacreu.

Directora de Cinemateca, Maria José Santacreu.

 Agostina De Lucca
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Este jueves 22 de octubre se estrena en Cinemateca el documental Naza, una película prohibida en Israel en la que militares de ese país dan testimonio sobre la matanza masiva y sistemática de civiles palestinos perpetrada por las Fuerzas de Defensa de Israel. En entrevista con el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, la directora general de Cinemateca Uruguaya, María José Santacreu, abordó las razones detrás de la decisión institucional de proyectar este film en el país.

La película Naza es dirigida por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes junto a los realizadores palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal obtuvieron el premio Oscar por No Other Land, documental que registraba la destrucción sistemática de las viviendas palestinas en Cisjordania a manos de colonos y militares israelíes.

Cinemateca y la función de "dar acceso a lo que es díficil acceder"

Consultada sobre el rol de Cinemateca para asumir la exhibición de esta película, Santacreu recordó una de las principales funciones de la sala, la de "dar acceso a lo que muchas veces es difícil acceder”. En ese sentido, señaló que la institución ha mantenido un seguimiento atento sobre la situación geopolítica en Medio Oriente. “Nosotros desde que está el conflicto en Gaza pasamos No Other Land, que a pesar de haber sido galardonada con un premio Oscar, no fue estrenada en ningún circuito. Se pasó en Cinemateca, pero también durante los festivales pasados. [...] En este caso teníamos interés de seguir en este camino e hicimos los contactos necesarios para poder pasar Naza, porque dábamos por descontado de que no se iba a pasar en otro lugar”, puntualizó.

Frente a la idea de si Cinemateca se adjudica de forma exclusiva la difusión de contenidos fuera del circuito tradicional, la directora precisó que la institución no se atribuye dicho rol en términos absolutos, sino que responde a una vocación institucional. “Estamos atentos a lo que creemos que es un mandato institucional, no solamente respecto al cine, porque no estoy hablando solamente de películas políticas, estoy hablando también, y sobre todo, de películas complejas desde el punto de vista estético o artístico, que no encuentran un lugar en el circuito comercial, porque son otras lógicas”, explicó.

La directora trazó además una línea de continuidad entre las exhibiciones actuales y la trayectoria histórica de la institución en momentos complejos del país. “Cinemateca, ssiempre trató de evadir o de enfrentar la censura. Cinemateca logró permanecer abierta durante la dictadura, exhibiendo películas y configurándose como en un lugar de resistencia, donde uno iba y sabía que era un colectivo de personas con determinada manera de ver la realidad. Creo que es eso lo que intentamos: no traicionarnos”, sostuvo. Y añadió: “Yo siempre digo que el mandato más importante es estar a la altura de la historia. Creo que lo que nosotros tratamos en este momento es estar a la altura de lo que está pasando, y permitir que la gente pueda pensar lo más libremente posible, no diciéndole lo que tiene que pensar, sino poniendo a disposición lo que hay”.

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