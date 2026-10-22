Cinemateca estrena Naza: "El mandato es estar a la altura de la historia", dijo directora

Frente a la idea de si Cinemateca se adjudica de forma exclusiva la difusión de contenidos fuera del circuito tradicional, la directora precisó que la institución no se atribuye dicho rol en términos absolutos, sino que responde a una vocación institucional. “Estamos atentos a lo que creemos que es un mandato institucional, no solamente respecto al cine, porque no estoy hablando solamente de películas políticas, estoy hablando también, y sobre todo, de películas complejas desde el punto de vista estético o artístico, que no encuentran un lugar en el circuito comercial, porque son otras lógicas”, explicó.

La directora trazó además una línea de continuidad entre las exhibiciones actuales y la trayectoria histórica de la institución en momentos complejos del país. “Cinemateca, ssiempre trató de evadir o de enfrentar la censura. Cinemateca logró permanecer abierta durante la dictadura, exhibiendo películas y configurándose como en un lugar de resistencia, donde uno iba y sabía que era un colectivo de personas con determinada manera de ver la realidad. Creo que es eso lo que intentamos: no traicionarnos”, sostuvo. Y añadió: “Yo siempre digo que el mandato más importante es estar a la altura de la historia. Creo que lo que nosotros tratamos en este momento es estar a la altura de lo que está pasando, y permitir que la gente pueda pensar lo más libremente posible, no diciéndole lo que tiene que pensar, sino poniendo a disposición lo que hay”.