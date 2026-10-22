Este jueves 22 de octubre se estrena en Cinemateca el documental Naza, una película prohibida en Israel en la que militares de ese país dan testimonio sobre la matanza masiva y sistemática de civiles palestinos perpetrada por las Fuerzas de Defensa de Israel. En entrevista con el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, la directora general de Cinemateca Uruguaya, María José Santacreu, abordó las razones detrás de la decisión institucional de proyectar este film en el país.
GAZA Sin censura
Cinemateca estrena Naza: "El mandato es estar a la altura de la historia", dijo directora
Naza, la película prohibida en Israel en la que militares de ese país narran la matanza de civiles en Gaza, se estrena este jueves en Cinemateca. La directora de la sala, María José Santacreu, explicó el motivo detrás de la decisión de proyectar este film.