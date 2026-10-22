El Politeama reúne el rock, la música clásica y el flamenco en dos noches de octubre

Un viaje por el legado de Paco de Lucía

La segunda cita tendrá lugar el sábado 24 de octubre con Tributo a Paco de Lucía: La guitarra infinita, un espectáculo dedicado al guitarrista español que transformó el flamenco y amplió sus fronteras al incorporar influencias del jazz y de otras tradiciones musicales.

Fallecido en 2014, Paco de Lucía dejó una obra que continúa influyendo en generaciones de músicos y oyentes. Su búsqueda artística contribuyó a renovar el lenguaje de la guitarra flamenca y a proyectar ese género hacia nuevos territorios sonoros.

El homenaje propone volver sobre ese legado y recorrer una música que trascendió fronteras, manteniendo vigente la impronta de uno de los grandes referentes de la guitarra del siglo XX.

Las dos funciones comenzarán a las 20:00 en el Complejo Cultural Politeama, ubicado en Tomás Berreta 312, en la ciudad de Canelones. Las entradas están disponibles a través de Tickantel.

Para recibir información sobre la programación del teatro, también se puede contactar por WhatsApp al 092 253 382.