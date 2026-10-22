La música será protagonista esta semana en el Complejo Cultural Politeama de Canelones, con dos propuestas que recorren universos sonoros diferentes: la fusión de la música clásica con géneros contemporáneos y un homenaje a una de las figuras fundamentales de la guitarra flamenca.
Un viaje a través de la música
El Politeama reúne el rock, la música clásica y el flamenco en dos noches de octubre
El Complejo Cultural Politeama de Canelones recibirá este jueves 22 al cuarteto de cuerdas Ave Fénix y el sábado 24 presentará La guitarra infinita, un espectáculo homenaje a Paco de Lucía.