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Cultura y espectáculos Politeama | guitarra | ave Fénix

Un viaje a través de la música

El Politeama reúne el rock, la música clásica y el flamenco en dos noches de octubre

El Complejo Cultural Politeama de Canelones recibirá este jueves 22 al cuarteto de cuerdas Ave Fénix y el sábado 24 presentará La guitarra infinita, un espectáculo homenaje a Paco de Lucía.

tributo paco de lucía
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Por Redacción de Caras y Caretas

La música será protagonista esta semana en el Complejo Cultural Politeama de Canelones, con dos propuestas que recorren universos sonoros diferentes: la fusión de la música clásica con géneros contemporáneos y un homenaje a una de las figuras fundamentales de la guitarra flamenca.

La programación comenzará el jueves 22 de octubre con la presentación de Ave Fénix, un cuarteto integrado por violines, viola y violonchelo que explora las posibilidades de los instrumentos de cuerda a través de un repertorio que combina música clásica, rock, pop, bandas sonoras cinematográficas y música electrónica.

Bajo la dirección de Manuel Wirzt, el espectáculo propone una experiencia musical y visual contemporánea, con arreglos originales que buscan acercar distintos géneros y generaciones. La propuesta apuesta a ampliar los límites tradicionales de la música de cámara y a demostrar cómo los instrumentos clásicos pueden dialogar con lenguajes musicales diversos.

Un viaje por el legado de Paco de Lucía

La segunda cita tendrá lugar el sábado 24 de octubre con Tributo a Paco de Lucía: La guitarra infinita, un espectáculo dedicado al guitarrista español que transformó el flamenco y amplió sus fronteras al incorporar influencias del jazz y de otras tradiciones musicales.

Fallecido en 2014, Paco de Lucía dejó una obra que continúa influyendo en generaciones de músicos y oyentes. Su búsqueda artística contribuyó a renovar el lenguaje de la guitarra flamenca y a proyectar ese género hacia nuevos territorios sonoros.

El homenaje propone volver sobre ese legado y recorrer una música que trascendió fronteras, manteniendo vigente la impronta de uno de los grandes referentes de la guitarra del siglo XX.

Las dos funciones comenzarán a las 20:00 en el Complejo Cultural Politeama, ubicado en Tomás Berreta 312, en la ciudad de Canelones. Las entradas están disponibles a través de Tickantel.

Para recibir información sobre la programación del teatro, también se puede contactar por WhatsApp al 092 253 382.

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