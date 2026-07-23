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Cultura y espectáculos

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Comenzó en Canelones nueva edición del festival homenaje a Atahualpa del Cioppo

El ciclo está compuesto por 10 funciones que recorrerán distintos puntos del departamento, en alianza con varios municipios que van a recibir este festival.

Canelones homenajea a Atahualpa del Cioppo.

Canelones homenajea a Atahualpa del Cioppo.
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Con la participación de autoridades de la Intendencia de Canelones, se realizó la apertura de la cuarta edición del ciclo de teatro Festival Atahualpa del Cioppo, un proyecto que se extenderá hasta octubre cubriendo salas de varias localidades del departamento.

Este ciclo surge en el marco de un proceso de articulación entre la Dirección General de Cultura canaria y la Mesa Interteatral con el objetivo de generar espacios de encuentro y reflexión, especialmente con infancias y adolescencias.

En el lanzamiento tuvo lugar en el Rotary Club de Progreso, con la participación del intendente en funciones, Pedro Irigoin, el director general de Cultura, Sergio Machín, el coordinador del INAE del Ministerio de Educación y Cultura, Gustavo Zidán, el alcalde de Progreso, Claudio Duarte, las integrantes de la Mesa Interteatral de Canelones, Florencia de Armas y Patricia Pérez, demás autoridades departamentales y locales y un gran número de alumnos, alumnas y docentes del Liceo Nº 1 de Progreso.

Festival con 10 funciones

Machín informó que el ciclo está compuesto por 10 funciones que recorrerán distintos puntos del departamento, en alianza con varios municipios que van a recibir este festival. Además, señaló que el festival busca poner en valor el legado que dejó Atahualpa del Cioppo y que su trabajo ha sido fundamental en el proceso del teatro latinoamericano independiente. “Es una manera de homenajear a Atahualpa del Cioppo, que es una de las grandes figuras del teatro a nivel internacional y es de Canelones”, remarcó.

Agregó que una de las premisas de Atahualpa del Cioppo era sembrar el interés por el teatro y explicó que la dinámica de este ciclo es justamente esa, para “llevar como bandera las ideas de Atahualpa y ejecutar un proyecto que tiene que ver con democratizar la cultura y llevarla a instituciones sociales y educativas para seguir mostrando cosas maravillosas que pasan en el departamento”.

Memoria viva

Por su parte, Irigoin celebró el objetivo de mantener viva “una memoria teatral del departamento”, y agradeció a todos y todas quienes trabajan para que estas actividades aterricen en el territorio. También destacó la participación de los jóvenes y señaló que “el teatro es hermoso y hay que seguir invitando a las nuevas generaciones a ser parte”.

Finalmente, Florencia de Armas agradeció a la Intendencia por apoyar esta iniciativa y permitirles circular con sus espectáculos para llegar a distintos rincones del departamento. Informó que este ciclo se desarrollará durante el segundo semestre del año y recorrerá Progreso, Nicolich, Ciudad de la Costa, Los Cerrillos, Montes, Pando, San Jacinto y Tala.

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