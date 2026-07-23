Comenzó en Canelones nueva edición del festival homenaje a Atahualpa del Cioppo

Festival con 10 funciones

Machín informó que el ciclo está compuesto por 10 funciones que recorrerán distintos puntos del departamento, en alianza con varios municipios que van a recibir este festival. Además, señaló que el festival busca poner en valor el legado que dejó Atahualpa del Cioppo y que su trabajo ha sido fundamental en el proceso del teatro latinoamericano independiente. “Es una manera de homenajear a Atahualpa del Cioppo, que es una de las grandes figuras del teatro a nivel internacional y es de Canelones”, remarcó.

Agregó que una de las premisas de Atahualpa del Cioppo era sembrar el interés por el teatro y explicó que la dinámica de este ciclo es justamente esa, para “llevar como bandera las ideas de Atahualpa y ejecutar un proyecto que tiene que ver con democratizar la cultura y llevarla a instituciones sociales y educativas para seguir mostrando cosas maravillosas que pasan en el departamento”.

Memoria viva

Por su parte, Irigoin celebró el objetivo de mantener viva “una memoria teatral del departamento”, y agradeció a todos y todas quienes trabajan para que estas actividades aterricen en el territorio. También destacó la participación de los jóvenes y señaló que “el teatro es hermoso y hay que seguir invitando a las nuevas generaciones a ser parte”.

Finalmente, Florencia de Armas agradeció a la Intendencia por apoyar esta iniciativa y permitirles circular con sus espectáculos para llegar a distintos rincones del departamento. Informó que este ciclo se desarrollará durante el segundo semestre del año y recorrerá Progreso, Nicolich, Ciudad de la Costa, Los Cerrillos, Montes, Pando, San Jacinto y Tala.