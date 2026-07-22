Desde el pasado fin de semana se presenta en Teatro de la Candela "Felices los 4", una comedia del dramaturgo Guillermo Camblor que invita al público a disfrutar de una historia cargada de humor y situaciones inesperadas. La obra va los sábados a las 18:30 horas en la sala ubicada en Ellauri 308.
Sábados 18.30 hs
"Felices los 4": una comedia de enredos, humor y sospechas llega al Teatro de la Candela
La obra escrita por Guillermo Camblor, con dirección de Stella Rovella, propone una divertida historia donde los celos, los malentendidos y las apariencias ponen a prueba las relaciones de pareja.