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Cultura y espectáculos obra | teatro |

Sábados 18.30 hs

"Felices los 4": una comedia de enredos, humor y sospechas llega al Teatro de la Candela

La obra escrita por Guillermo Camblor, con dirección de Stella Rovella, propone una divertida historia donde los celos, los malentendidos y las apariencias ponen a prueba las relaciones de pareja.

Felices los 4 Teatro de la Candela

"Felices los 4" Teatro de la Candela

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Por Redacción de Caras y Caretas

Desde el pasado fin de semana se presenta en Teatro de la Candela "Felices los 4", una comedia del dramaturgo Guillermo Camblor que invita al público a disfrutar de una historia cargada de humor y situaciones inesperadas. La obra va los sábados a las 18:30 horas en la sala ubicada en Ellauri 308.

Bajo la dirección de Stella Rovella, la puesta en escena reúne a Ignacio Duarte, Stefany Bartaburu, Jorge Cardozo, Christian Vera y Andrea Bañuls, quienes dan vida a una trama donde las certezas de dos parejas comienzan a resquebrajarse por la intervención de un mozo tan curioso como indiscreto.

A partir de comentarios, sospechas y equívocos, la obra explora con un tono ligero cómo la desconfianza puede convertirse en el principal obstáculo dentro de una relación. Con un ritmo dinámico y situaciones de permanente enredo, "Felices los 4" apuesta por la risa sin dejar de reflexionar sobre los vínculos afectivos y las inseguridades que pueden surgir en la vida cotidiana.

La propuesta cuenta además con escenografía e iluminación de Álvaro Domínguez, vestuario de Gianna Prenol, música original de Carlos García y difusión a cargo de we!. El espectáculo cuenta con el apoyo de COFONTE.

Localidades

Las localidades tienen un valor de $650, mientras que los socios de Defensor Sporting acceden a un precio bonificado de $500, presentando su carné en boletería. Las reservas pueden realizarse a través del celular 098 588 784 o al teléfono 2712 3227.

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