Fue suspendida la segunda fecha de la Liguilla del Concurso de Carnaval

La primera etapa de la Liguilla se realizó el pasado sábado 21 de febrero y contó con la actuación de las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo, y finalizó con los parodistas Caballeros. La segunda etapa, prevista para este domingo 22 de febrero, fue suspendida ante el fallecimiento de Ríos, informó la Intendencia de Montevideo.