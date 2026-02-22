Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Doña Bastarda |

de luto

Fue suspendida la segunda fecha de la Liguilla del Concurso de Carnaval

La sorpresiva muerte de Agustín Ríos, integrante de la murga Doña Bastarda, determinó la suspensión de la segunda fecha del Concurso Oficial de Carnaval.

Etapa suspendida en el Teatro de Verano.

Etapa suspendida en el Teatro de Verano.

 Intendencia de Montevideo
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La gremial de directores de Carnaval (Daecpu) y la Intendencia de Montevideo (IM) decidieron suspender la fecha correspondiente a este domingo de la Liguilla del Carnaval a consecuencia del fallecimiento de Agustín Ríos, integrante da la murga Doña Bastarda, acaecida este domingo.

Varios tablados, incluido el Arbolito Tejano de La Teja, barrio de donde era oriundo el carnavalero, se sumaron a la medida no abrirán sus puertas, informó Radio Montecarlo.

La primera etapa de la Liguilla se realizó el pasado sábado 21 de febrero y contó con la actuación de las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo, y finalizó con los parodistas Caballeros. La segunda etapa, prevista para este domingo 22 de febrero, fue suspendida ante el fallecimiento de Ríos, informó la Intendencia de Montevideo.

Esta etapa ha sido reagendada para el domingo 1° de marzo.

Las siguientes etapas serán:

Etapa 3

Lunes 23

20:30 h Tabú (revista)

21:50 h Queso Magro (murga)

23:05 Los Muchachos (parodistas)

Etapa 4

Martes 24

20:30 h Valores (sociedad de negros y lubolos)

21:55 h Cyranos (humoristas)

23:15 h La Trasnochada (murga)

Etapa 5

Miércoles 25

20:30 h La Compañía (revista)

21:50 h Falta y Resto (murga)

23:05 Momosapiens (parodistas)

Etapa 6

Jueves 26

20:30 h La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

21:55 h Los Rolin (humoristas)

23:15 h Doña Bastarda (murga)

Etapa 7

Viernes 27

20:30 h Madame Gótica (revista)

21:50 h La Nueva Milonga (murga)

23:05 Zíngaros (parodistas)

Etapa 8

Sábado 28

20:30 h Integración (sociedad de negros y lubolos)

21:55 h Los Diablos Verdes (murga)

23:10 La Gran Muñeca (murga)

La etapa 2

Domingo 1° de marzo

Previo al inicio habrá un espectáculo especial.

20:30 h Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)

21:55 h Sociedad Anónima (humoristas)

23:15 h Patos Cabreros (murga)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar