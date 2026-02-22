La gremial de directores de Carnaval (Daecpu) y la Intendencia de Montevideo (IM) decidieron suspender la fecha correspondiente a este domingo de la Liguilla del Carnaval a consecuencia del fallecimiento de Agustín Ríos, integrante da la murga Doña Bastarda, acaecida este domingo.
Fue suspendida la segunda fecha de la Liguilla del Concurso de Carnaval
