Nair Circular: Un universo sonoro en expansión que regresa al Solís

Luego de agotar funciones con su homenaje a Mateo solo bien se lame en el Sodre y en el Teatro El Galpón, Nair Mirabrat regresa a la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís el próximo 23 de abril con una nueva creación: “Nair Circular”. La propuesta promete una experiencia inmersiva construida exclusivamente desde la narrativa musical, donde el sonido y lo visual dialogan en un mismo pulso creativo.