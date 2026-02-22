Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Nair | Montevideo |

23 de abril Sala Zavala Muniz

Nair Circular: Un universo sonoro en expansión que regresa al Solís

Nair Mirabrat vuelve al Solís con una experiencia inmersiva que fusiona géneros y amplía su universo sonoro tras su celebrado homenaje a Eduardo Mateo.

Por Redacción de Caras y Caretas

Luego de agotar funciones con su homenaje a Mateo solo bien se lame en el Sodre y en el Teatro El Galpón, Nair Mirabrat regresa a la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís el próximo 23 de abril con una nueva creación: “Nair Circular”. La propuesta promete una experiencia inmersiva construida exclusivamente desde la narrativa musical, donde el sonido y lo visual dialogan en un mismo pulso creativo.

Propuesta innovadora

“Nair Circular” se presenta como un concierto tejido a partir de la fusión entre candombe, jazz, rock y canción latinoamericana. Con un ensamble de diez músicos en escena, la banda profundiza una identidad que ya se ha consolidado como una de las más innovadoras dentro de la escena montevideana.

El proyecto cuenta con diseño sonoro de Martín Brizolara y diseño visual de Patricio Tejedor, ampliando la experiencia hacia un plano sensorial integral. La formación reúne a figuras activas del circuito local: Martín Ibarra en guitarra y voz, Cami Ferrari en voz, Hernán Peyrou en teclas y voz, Rolo en bajo y voz, Juan Ibarra en batería, Fede Noll en teclados, Lara Haller en saxo y voz, Gabo Manzanares en saxo, Jhonny Neves y Coby Acosta en percusión.

De Montevideo a Japón

Antes de su presentación en el Solís, Nair Mirabrat —proyecto liderado por Martín Ibarra— emprenderá su segunda gira por Japón, con actuaciones en Tokio, Kyoto y Osaka. Esta nueva incursión internacional confirma la proyección de una propuesta que trasciende fronteras y consolida un lenguaje propio, capaz de dialogar con distintas culturas sin perder su raíz rioplatense.

El regreso al Solís será, así, no solo un concierto, sino la celebración de un camino artístico en plena expansión.

Las entradas para el concierto se encuentran disponibles en Tickantel

