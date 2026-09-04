Lo hizo de nuevo: Abelardo de la Espriella posó junto a cadáveres tras operativo policial

Narcoterrorista

"Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada la Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población. Este delincuente, que no seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro del Estado, tenía arrodillada la población, llena de miedo", afirmó De la Espriella desde La Guajira (norte).

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

Pérez Toncel, de 26 años, era uno de los objetivos prioritarios de la Fuerza Pública y comandaba el frente Javier Cáceres, una de las estructuras de las ACSN con influencia en el departamento de La Guajira.

Varios muertos

En el procedimiento también murieron su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias “Bebecita”, y otros dos integrantes de su círculo de mando: alias “El Tío”, señalado como cabecilla logístico, y “Casiloco”, responsable del componente financiero.

La aparición del presidente junto a los cuerpos de los abatidos no es un hecho aislado. Dos días antes, De la Espriella ya se había mostrado junto a cadáveres tras otro operativo militar, en una escena similar a la registrada ahora en Riohacha. En aquella oportunidad, incluso caminó entre los cuerpos, que estaban envueltos en bolsas blancas.