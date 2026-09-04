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Mundo Abelardo de la Espriella |

necropolítica colombiana

Lo hizo de nuevo: Abelardo de la Espriella posó junto a cadáveres tras operativo policial

De la Espriella ya se había mostrado junto a cadáveres tras otro operativo militar; en aquella oportunidad, incluso caminó entre los cuerpos.

Abelardo de la Espriella posa junto a cadáveres.

Abelardo de la Espriella posa junto a cadáveres.

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Por Redacción Caras y Caretas

Abelardo de la Espriella lo hizo otra vez. El presidente de Colombia volvió a posar junto a cadáveres durante una conferencia de prensa este viernes, donde anunció la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Naín" o "Bendito Menor", señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante una operación policial.

En un video difundido en sus redes sociales, apareció detrás de una mesa sobre la que habían sido colocadas las armas incautadas, mientras los cuatro cuerpos permanecían en el suelo.

El mandatario calificó a “Bendito Menor” como un “narcoterrorista” y uno de los delincuentes más peligrosos del país. Además, lanzó una advertencia a otros integrantes de organizaciones criminales: "Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes. Los que no se sometan, terminarán de esta forma”.

Narcoterrorista

"Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada la Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población. Este delincuente, que no seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro del Estado, tenía arrodillada la población, llena de miedo", afirmó De la Espriella desde La Guajira (norte).

Pérez Toncel, de 26 años, era uno de los objetivos prioritarios de la Fuerza Pública y comandaba el frente Javier Cáceres, una de las estructuras de las ACSN con influencia en el departamento de La Guajira.

Varios muertos

En el procedimiento también murieron su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias “Bebecita”, y otros dos integrantes de su círculo de mando: alias “El Tío”, señalado como cabecilla logístico, y “Casiloco”, responsable del componente financiero.

La aparición del presidente junto a los cuerpos de los abatidos no es un hecho aislado. Dos días antes, De la Espriella ya se había mostrado junto a cadáveres tras otro operativo militar, en una escena similar a la registrada ahora en Riohacha. En aquella oportunidad, incluso caminó entre los cuerpos, que estaban envueltos en bolsas blancas.

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