Abelardo de la Espriella lo hizo otra vez. El presidente de Colombia volvió a posar junto a cadáveres durante una conferencia de prensa este viernes, donde anunció la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Naín" o "Bendito Menor", señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante una operación policial.
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Lo hizo de nuevo: Abelardo de la Espriella posó junto a cadáveres tras operativo policial
De la Espriella ya se había mostrado junto a cadáveres tras otro operativo militar; en aquella oportunidad, incluso caminó entre los cuerpos.