La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), expresó este viernes mediante un comunicado su solidaridad con la estudiante de la Facultad de Medicina tras el intento de femicidio. En la declaración pública,el sindicato docente manifestó su apoyo a la joven, su familia, sus compañeros y a toda la comunidad educativa.
"No minimizar lo ocurrido"
Fenapes exigió respuestas ante intento de femicidio en Facultad de Medicina
El sindicato docente expresó su solidaridad con la estudiante y su entorno, y planteó la necesidad de abordar la violencia de género, la salud mental y las herramientas disponibles en las comunidades educativas.