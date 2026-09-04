Fenapes exigió respuestas ante intento de femicidio en Facultad de Medicina

Fenapes indicó que el hecho debe ser comprendido como una expresión de violencia basada en género y cuestionó que pueda ser considerado un episodio aislado. “No podemos permitir que la gravedad de lo ocurrido se diluya en explicaciones que desplacen aquello que está en el centro: la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, excepcional ni ajeno a la sociedad en la que vivimos”, advirtió.