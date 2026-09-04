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Sindicales Fenapes |

"No minimizar lo ocurrido"

Fenapes exigió respuestas ante intento de femicidio en Facultad de Medicina

El sindicato docente expresó su solidaridad con la estudiante y su entorno, y planteó la necesidad de abordar la violencia de género, la salud mental y las herramientas disponibles en las comunidades educativas.

Fenapes emitió una declaración por intento de femicidio en Medicina.

Fenapes emitió una declaración por intento de femicidio en Medicina.

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Por Redacción Caras y Caretas

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), expresó este viernes mediante un comunicado su solidaridad con la estudiante de la Facultad de Medicina tras el intento de femicidio. En la declaración pública,el sindicato docente manifestó su apoyo a la joven, su familia, sus compañeros y a toda la comunidad educativa.

Fenapes indicó que el hecho debe ser comprendido como una expresión de violencia basada en género y cuestionó que pueda ser considerado un episodio aislado. “No podemos permitir que la gravedad de lo ocurrido se diluya en explicaciones que desplacen aquello que está en el centro: la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, excepcional ni ajeno a la sociedad en la que vivimos”, advirtió.

Femicidio y violencia de género

La declaración del sindicato también analizó el lugar que ocupa la salud mental en las explicaciones sobre lo ocurrido. Fenapes consideró necesario tratar esta dimensión “con seriedad y responsabilidad”, pero advirtió que patologizar la violencia basada en género puede dificultar el reconocimiento de sus raíces sociales y culturales.

A su vez, planteó que el sistema educativo uruguayo enfrenta problemáticas cada vez más complejas “muchas veces sin los recursos, los equipos especializados y las redes interinstitucionales necesarias”.

En ese marco, la organización sindical llamó a prestar atención a los reclamos realizados por estudiantes y exestudiantes del Liceo de Salinas y a fortalecer las herramientas de las comunidades educativas para intervenir ante situaciones de violencia.

Prevenir las violencias más graves exige aprender a reconocerlas y abordarlas desde sus primeras manifestaciones”, sostuvo Fenapes.

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