Hugo Ligrone director de Adams: "El conjunto se perfiló para ganar"

“Yo no soy muy eufórico durante los ensayos, durante el proceso, pero hace unos días vi que el conjunto se perfiló con buenas posibilidades de ganar. Estoy hablando con respecto a las parodias”, vaticinó Ligrone. Además, remarcó que tanto en el canto y el baile, el conjunto “ya viene muy bien”.

La vuelta de Adams

El Carnaval 2025 fue muy especial para los hinchas de parodistas Adams, ya que se dio el regreso del conjunto luego de más de dos décadas de ausencia. Lo hizo con un elenco con grandes figuras, en el que obtuvieron el segundo lugar del Concurso Oficial del Carnaval.

“Fue un año maravilloso”, sostuvo Ligrone, recordando el reencuentro con la gente, con personas históricas del conjunto, la convivencia en los ensayos y lo presentado en el Teatro de Verano. “Con el recibimiento de la hinchada en la tribuna, nos sacaron algún lagrimón”, afirmó.

Además, respecto a lo que fue el espectáculo del año pasado, remarcó que “hicimos algo que nunca antes se había hecho”, cuando realizaron la parodia de Karibe con K, con los tres protagonistas principales sobre el escenario.