Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Adams |

palpitando el Carnaval

Hugo Ligrone director de Adams: "El conjunto se perfiló para ganar"

El director responsable de parodistas Adams, palpitó lo que será el Carnaval que comienza en el que ve a su conjunto con "buenas chances".

Adams se prepara para un nuevo Carnaval.

Adams se prepara para un nuevo Carnaval.

 Foto: Carnaval del Futuro
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fermín Veiga

Hugo Ligrone, director responsable de parodistas Adams, palpitó lo que será el próximo Carnaval en el que ve a su conjunto “perfilado para ganar”, valoró el hecho de haber podido mantener a gran parte del elenco y destacó el recibimiento que tuvo el conjunto en su regreso el año pasado.

En diálogo con Caras y Caretas, Hugo Ligrone sostuvo que la propuesta de este año va a ser “normal a simple vista” pero que va a contar con “algunas vueltitas” una vez que comiencen a presentarlo en los escenarios.

El espectáculo se titulará “Jóvenes por siempre” el cuál contará con dos parodias, Merlina y Forever Young. Merlina se basará en la primera parodia, mientras que Forever Young tendrá como foco la versión argentina de la película. “Tenemos un 95% del espectáculo armado, pero lo que nos queda pasar son detalles muy importantes que pueden hacer la diferencia”, aseguró el director del conjunto.

“Yo no soy muy eufórico durante los ensayos, durante el proceso, pero hace unos días vi que el conjunto se perfiló con buenas posibilidades de ganar. Estoy hablando con respecto a las parodias”, vaticinó Ligrone. Además, remarcó que tanto en el canto y el baile, el conjunto “ya viene muy bien”.

La vuelta de Adams

El Carnaval 2025 fue muy especial para los hinchas de parodistas Adams, ya que se dio el regreso del conjunto luego de más de dos décadas de ausencia. Lo hizo con un elenco con grandes figuras, en el que obtuvieron el segundo lugar del Concurso Oficial del Carnaval.

“Fue un año maravilloso”, sostuvo Ligrone, recordando el reencuentro con la gente, con personas históricas del conjunto, la convivencia en los ensayos y lo presentado en el Teatro de Verano. “Con el recibimiento de la hinchada en la tribuna, nos sacaron algún lagrimón”, afirmó.

Además, respecto a lo que fue el espectáculo del año pasado, remarcó que “hicimos algo que nunca antes se había hecho”, cuando realizaron la parodia de Karibe con K, con los tres protagonistas principales sobre el escenario.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar