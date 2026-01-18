Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Paysandú | Carnaval | cultura

Orgullo sanducero

Paysandú apuesta a un carnaval gratuito, inclusivo y con identidad propia

La Intendencia de Paysandú presentó los lineamientos del Carnaval 2026, que se desarrollará con acceso libre, fuerte participación comunitaria y una propuesta cultural que busca consolidar al departamento como referente del norte del país.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Carnaval de Paysandú se encamina a una edición histórica. En conferencia de prensa, el director de Cultura de la Intendencia, Eugenio Pozzolo, dio a conocer los principales detalles de la organización del Carnaval 2026, una propuesta que pone el acento en la inclusión, la gratuidad y el fortalecimiento de la identidad cultural sanducera.

La iniciativa apunta no solo a ofrecer espectáculos de calidad, sino también a generar espacios de encuentro y participación para toda la comunidad, reafirmando al carnaval como una de las expresiones culturales más arraigadas del departamento.

Un escenario pensado para todos

El escenario principal se instalará, como es habitual, en la zona del Balneario Municipal, donde se desarrolla la Semana de la Cerveza. No obstante, Pozzolo adelantó que contará con mayores dimensiones y mejores condiciones técnicas, permitiendo recibir a agrupaciones de distintos puntos del país.

La centralización de las actividades en un espacio emblemático busca garantizar seguridad, comodidad y una experiencia integral para el público, transformando el carnaval en una verdadera fiesta familiar y comunitaria.

Cultura sin barreras económicas

Uno de los anuncios más relevantes es que todas las actividades del Carnaval 2026 serán totalmente gratuitas. Desde los desfiles y el Concurso Oficial de Agrupaciones hasta el Carnaval de los Niños, la Noche de Llamadas y la elección de la Reina, ningún evento tendrá costo de acceso.

Según destacó Pozzolo, esta decisión responde a una política cultural que busca democratizar el acceso, promover la participación ciudadana y reforzar el sentido de pertenencia. En ese marco, también se registró un número récord de tablados populares, lo que refleja el compromiso de los barrios con la celebración.

Un carnaval que fortalece la identidad

Con más de 15 agrupaciones inscriptas en tres rubros diferentes y una amplia agenda de actividades, el carnaval sanducero se consolida como una referencia cultural en el norte del país. Para las autoridades, la fiesta no es solo entretenimiento, sino una expresión viva de identidad, diversidad y encuentro social, que año a año sigue creciendo de la mano de su gente.

