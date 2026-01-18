Paysandú apuesta a un carnaval gratuito, inclusivo y con identidad propia

La centralización de las actividades en un espacio emblemático busca garantizar seguridad, comodidad y una experiencia integral para el público, transformando el carnaval en una verdadera fiesta familiar y comunitaria.

Cultura sin barreras económicas

Uno de los anuncios más relevantes es que todas las actividades del Carnaval 2026 serán totalmente gratuitas. Desde los desfiles y el Concurso Oficial de Agrupaciones hasta el Carnaval de los Niños, la Noche de Llamadas y la elección de la Reina, ningún evento tendrá costo de acceso.

Según destacó Pozzolo, esta decisión responde a una política cultural que busca democratizar el acceso, promover la participación ciudadana y reforzar el sentido de pertenencia. En ese marco, también se registró un número récord de tablados populares, lo que refleja el compromiso de los barrios con la celebración.

Un carnaval que fortalece la identidad

Con más de 15 agrupaciones inscriptas en tres rubros diferentes y una amplia agenda de actividades, el carnaval sanducero se consolida como una referencia cultural en el norte del país. Para las autoridades, la fiesta no es solo entretenimiento, sino una expresión viva de identidad, diversidad y encuentro social, que año a año sigue creciendo de la mano de su gente.