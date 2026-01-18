El Carnaval de Paysandú se encamina a una edición histórica. En conferencia de prensa, el director de Cultura de la Intendencia, Eugenio Pozzolo, dio a conocer los principales detalles de la organización del Carnaval 2026, una propuesta que pone el acento en la inclusión, la gratuidad y el fortalecimiento de la identidad cultural sanducera.
Orgullo sanducero
Paysandú apuesta a un carnaval gratuito, inclusivo y con identidad propia
La Intendencia de Paysandú presentó los lineamientos del Carnaval 2026, que se desarrollará con acceso libre, fuerte participación comunitaria y una propuesta cultural que busca consolidar al departamento como referente del norte del país.