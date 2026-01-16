Jimena Márquez regresó a La Gran Muñeca para el Carnaval: "es mi lugar de origen"

La dupla Márquez - Vázquez

Como sucedió con Nos Obligan a Salir en 2024, en el que obtuvieron el primer premio, este año Jimena Márquez se vuelve a encontrar con Jimena Vázquez, quien saldrá en la murga y además colabora en los textos.

“Es un privilegio que me dio la vida, tenerla como compañera creativa pero también como amiga de la vida cotidiana”, dijo Márquez respecto a esta oportunidad de volver a trabajar juntas. “Nos ha ido muy bien creando juntas”, agregó.

“Trabajar juntas es algo que disfrutamos pero también discutimos un montón en el proceso, tenemos esa dinámica pero en general sabemos que vamos a buen puerto”, agregó.

“Nunca nos ha pasado de tener como una gran decepción artística creando juntas y eso nos da como una como una seguridad a la hora de afrontar el camino”.

En vivo: Una crítica a la presión por "estar bien"

Según adelantó Jimena Márquez a Caras y Caretas, este año el espectáculo de La Gran Muñeca se denominará “En vivo” y va a “simular” un programa de streaming el cuál llevará el nombre “No estamos bien” con las dos Jimenas como conductoras.

“Las distintas columnas del programa ocupan parte del proceso de no estar bien” y puso ejemplos claros por dónde la murga va a transitar: el sobre pensamiento, fingir demencia, la presión mediática y la búsqueda de sanación.

“Hay un cuplé donde la murga va a hacer la terapia de abrazar árboles intentando que la energía cambie, se recicle. Les llega la información que hay quienes abran árboles para sanar, y en esa búsqueda vamos para ahí”.

Además, contó que la murga hace una “reflexión con respecto a la presión por sanar que hay hoy en día. Hay tanta oferta en los medios para sanar que si no sanas sentís que algo te falla”.

Finalmente, Márquez adelantó que en la despedida se apaga la transmisión como “invitación a conectarse en cuerpo real, no a través de una pantalla o de una transmisión, sino de la importancia de estar ahí vibrando las cosas cuando suceden”.

Un espectáculo “rupturista”

Desde hace un buen tiempo a esta parte, los espectáculos de La Gran Muñeca suelen tener un formato y estilo muy particular. Consultada sobre si este año se mantendrá el estilo, Márquez aseguró que va a ser “bastante rupturista en el sentido de que cuando lo veas, visualmente es distinta”.

Sin embargo, adelantó que la canción editorial “la seguimos manteniendo, porque es una identidad de la murga y tiene que ver con nosotros y con nuestra visión del país y del mundo en general”, subrayó.

Esta canción editorial, que aparece como preámbulo a la despedida, es uno de los momentos en que la murga suele tener su mayor crítica a las políticas medioambientales, a la situación geopolítica y “un montón de lugares en dónde la murga históricamente se ha solido parar”.