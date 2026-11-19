Presentación del libro La mala muerte Meri Parrado

Al abrir la noche, la presentadora Julieta Zidan destacó el sentido de pertenencia que despierta El Galpón para la comunidad artística y para quienes asumen la vida como militancia. Al compartir sus primeras impresiones de lectura, señaló que La mala muerte puede leerse de un tirón o abrirse casi como un oráculo, eligiendo cuentos al azar que cobran sentido propio.

En una época en la que los episodios más oscuros suelen abordarse exclusivamente desde el dolor o la solemnidad, remarcó el valor de que Grille recupere vivencias vinculadas a los mártires estudiantiles o al secuestro de Elena Quinteros desde la picardía, el humor y la cercanía.

También destacó la mirada irónica de Grille sobre las figuras y los rituales del poder político, romper con esa solemnidad acartonada y animarse a reírse de las cúpulas herméticas resultó, en sus palabras, un gesto tan necesario como revolucionario.

Pablo Cohen en la presentación del libro La mala muerte Meri Parrado

A continuación, Pablo Cohen propuso pensar por qué La mala muerte es un buen libro y por qué admite múltiples puertas de entrada, sin que sea indispensable ser especialista en política, hincha de Peñarol, militante del Partido Comunista o fanático del fútbol para disfrutarlo.

Cohen sostuvo que la obra de Grille logra un equilibrio poco frecuente entre contenido y forma, entre lo coyuntural y lo perdurable, y entre el drama y el humor, con un pulso que recordó a las mejores películas de John Ford.

Entre los textos que destacó mencionó La víspera por su juego sutil entre memoria y ficción, El barrio de la Aguada, La Marsellesa, el heredero de Perón, Las siete cruces, el episodio del catre de Gadafi, El contador y Cinco tiros. Para Cohen, el libro es un triunfo de estilo, inteligencia y versatilidad que no caduca y acompaña con soltura.

Las huellas que no se pierden

Mauricio Rosencof presentando el libro La mala muerte. Meri Parrado

Rosencof observó que La mala muerte trasciende la suma de anécdotas o cuentos para convertirse en un material histórico que nadie más podía escribir desde ese lugar. Habló de la "República Barrial" del Uruguay, de la infancia y las lecturas tempranas de El popular, y de las historias entrelazadas del barrio y de la militancia, como las de Gonzalito, escultor del monumento a Artigas en el departamento homónimo y creador de La niña con la paloma y los avatares de sus obras y su casa tras el golpe y el exilio.

Para Rosencof, poner esas historias en un libro es una forma de evitar que se pierdan y de sumarlas a una memoria viva, amena y profunda, contada con gracia y sin perder la raíz.

Alberto Grille en la presentación de su libro La mala muerte Antonio Scuro

Finalmente, Alberto Grille agradeció la presencia del público, de compañeros, referentes políticos y amistades, y recordó a quienes lo impulsaron a dar el paso de escribir estos textos entre ellos Mario Delgado Aparaín, Marcia Collazo, Agustina Santana y Rafael Díaz, así como el trabajo de Karina Gobbi en la revisión, corrección y ordenamiento de los originales.

Contó que tras escribir más de mil editoriales nunca había pensado en publicar un libro de este tipo, hasta que la curiosidad de las nuevas generaciones, sus nietos, la nieta de Ofelia o el hijo del "Chino" Díaz, le confirmó que la oralidad no basta para transmitir ciertas experiencias. Aclaró que su intención no fue competir por una cátedra literaria, sino compartir historias breves, entretenidas y accesibles, pensadas incluso para leerse sin solemnidad "hasta en la playa", bromeó.

Entre sus relatos favoritos mencionó el de la prueba de orientación vocacional en la escuela, un antídoto contra la sobreestimación de la inteligencia frente a valores como la tenacidad, la humildad y la generosidad, el texto sobre su "único premio" en sexto año y la anécdota de las seis horas como preso común junto a ladrones y rapiñeros, además de recordar episodios de la militancia durante la huelga general junto a compañeros como el "Lobito" y su compañera Alba.

Con humor y complicidad con el público, Grille cerró adelantando que el entusiasmo de este proyecto ya lo llevó a empezar a escribir otro libro.