La Dirección de Crimen Organizado del Ministerio del Interior e Interpol entregaron al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) piezas arqueológicas y bienes culturales incautados en la Operación Lekythos hace nueve años en un caso que comenzó en 2017 con la incautación de bienes culturales previo a una subasta en Montevideo.
Operación Lekythos
Interpol y Crimen Organizado entregaron al MEC piezas arqueológicas incautadas hace nueve años
"Las piezas arqueológicas corresponden a los siglos III y IV d. C. y constituyen elementos arquitectónicos de relevancia histórica y cultural", señalaron.