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Sociedad MEC | interpol | crimen organizado

Operación Lekythos

Interpol y Crimen Organizado entregaron al MEC piezas arqueológicas incautadas hace nueve años

"Las piezas arqueológicas corresponden a los siglos III y IV d. C. y constituyen elementos arquitectónicos de relevancia histórica y cultural", señalaron.

Algunas de las piezas arqueológicas incautadas.

Algunas de las piezas arqueológicas incautadas.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección de Crimen Organizado del Ministerio del Interior e Interpol entregaron al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) piezas arqueológicas y bienes culturales incautados en la Operación Lekythos hace nueve años en un caso que comenzó en 2017 con la incautación de bienes culturales previo a una subasta en Montevideo.

La incautación de 160 lotes y el trabajo posterior de inventario, fotografía, embalaje y depósito estuvo a cargo de un equipo integrado por arqueólogos, antropólogos, historiadores en el MEC.

Historia de las piezas arqueológicas incautadas

“Las piezas corresponden a los siglos III y IV d. C. y constituyen elementos arquitectónicos de relevancia histórica y cultural. Entre sus principales características se destacan su antigüedad, así como sus elementos escultóricos y ornamentales, particularmente la decoración con hojas de acanto presente en los capiteles de estilo corintio”, señala el comunicado del Ministerio del Interior sobre los últimos bienes entregados en 2026.

Entre las que había piezas arqueológicas de Ecuador, Egipto y Perú, así como un jarrón que data del Siglo III AC, de 2.300 años de antigüedad y que había sido robado en 2015 del Palacio Taranco. Ese jarrón, Lekythos Apulian, fue el que llevó a la Justicia a ordenar la incautación que terminó con 160 lotes.

En 2022 parte de las piezas habían sido restituidas a Ecuador, Egipto y Perú y ahora, en 2026, tres lotes restantes fueron entregados al MEC.

El entonces ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, señaló que la restitución de las obras era señal ‘de respeto del orden jurídico internacional, de respeto y de participación activa en los organismos multilaterales y del fortalecimiento de lazos jurídicos”.

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