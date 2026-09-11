Interpol y Crimen Organizado entregaron al MEC piezas arqueológicas incautadas hace nueve años

Entre las que había piezas arqueológicas de Ecuador, Egipto y Perú, así como un jarrón que data del Siglo III AC, de 2.300 años de antigüedad y que había sido robado en 2015 del Palacio Taranco. Ese jarrón, Lekythos Apulian, fue el que llevó a la Justicia a ordenar la incautación que terminó con 160 lotes.

En 2022 parte de las piezas habían sido restituidas a Ecuador, Egipto y Perú y ahora, en 2026, tres lotes restantes fueron entregados al MEC.

El entonces ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, señaló que la restitución de las obras era señal ‘de respeto del orden jurídico internacional, de respeto y de participación activa en los organismos multilaterales y del fortalecimiento de lazos jurídicos”.