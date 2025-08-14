Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Megadeth | banda | Antel Arena

fin del camino

La histórica banda Megadeth anunció su final

Megadeth estuvo cerca de presentarse en el Antel Arena en 2024, pero el cuarteto liderado por el guitarrista Dave Mustaine canceló la cita.

Tras más de 40 años de actividad, la banda decidió cerrar una era que marcó a generaciones. El anuncio, que tuvo lugar este martes, se dio a conocer a través de un impactante video publicado en las redes sociales oficiales de Megadeth.

En él, la icónica mascota de la banda, Vic Rattlehead, rompió el silencio para declarar: “Está confirmado: el próximo álbum de estudio de Megadeth será el último. 40 años de metal forjado en acero, que terminarán en fuego. Y cuando llegue el nuevo año, la gira global de despedida. Prepárate, Cyber Army, nos vemos en la primera línea”.

Dave Mustaine, vocalista, guitarrista y fundador de la banda, compartió un emotivo mensaje dirigido a los seguidores y al “Cyber Army” de Megadeth: “Muchos músicos llegan al final de su carrera por accidente o decisión propia. La mayoría no logra despedirse en sus propios términos, y ahí es donde estoy ahora. Hemos viajado por el mundo, hemos ganado millones de fans, y lo más difícil es decirles adiós. No se entristezcan, celebren con nosotros estos próximos años. Creamos un estilo musical, iniciamos una revolución y cambiamos el mundo de la guitarra”.

El anuncio llega tras una campaña de intriga que comenzó ayer con un misterioso contador regresivo en la web oficial de la banda, acompañado de la frase “El final está cerca. Está claro como el cristal. Parte del plan maestro”, extraída de su icónica canción “Holy Wars… The Punishment Due”.

Dicho mensaje desató especulaciones entre los seguidores de la banda, que ahora han sido confirmadas con la noticia del fin de una era. El último álbum, aún sin título, será el primero con la formación actual, integrada por Dave Mustaine (voz y guitarra), James LoMenzo (bajo), Teemu Mäntysaari (guitarra) y Dirk Verbeuren (batería).

La gira de despedida, recorrerá el mundo en 2026, dando a los fans una última oportunidad de ver a Megadeth en vivo. Aunque las fechas exactas y los destinos aún no han sido revelados,

Fundada en 1983 tras la polémica salida de Mustaine de Metallica, la bandase consolidó como uno de los pilares del thrash metal, siendo parte de los “Big Four” junto a los ya mencionados, Slayer y Anthrax.

El paso de Megadeth por Uruguay

Megadeth tuvo una presentación memorable en Uruguay la vez que dijeron presente en el Teatro de Verano en 2012.

Sin embargo, los seguidores uruguayos de Megadeth enfrentaron una decepción en 2024, cuando la banda canceló su concierto programado para el 11 de abril en el Antel Arena, como parte de su gira “Crush the World Tour”.

La cancelación, anunciada por AM Producciones, se debió a “razones ajenas al control de la banda, Antel Arena y la productora”, y se prometió reprogramar el show en una futura visita a Sudamérica. La banda expresó su pesar, declarando: “Nos disculpamos profundamente con los fans, pero volveremos!”.

