¿Quienes serán los futbolistas que irán con Uruguay al Mundial como sparrings?

Entre los selectos nombres, aparecen futbolistas asentados en los planteles principales, otros que alternan y algunos que son figuras en las divisiones formativas. Por ejemplo, los nombres que más resuenan son los de Mateo Caballero, Alan Torterollo y Yuri Oyarzo, titulares en Defensor Sporting y Racing. Además, Pablo Alcoba es una variante importante en Albion mientras que Julio Draguer y Luciano González han sumado minutos en Peñarol y Nacional respectivamente.