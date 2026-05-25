¿Quienes serán los futbolistas que irán con Uruguay al Mundial como sparrings?

La selección uruguaya a cargo del entrenador Marcelo Bielsa, comienza a ultimar los detalles para lo que será la disputa del Mundial. En el marco de la preparación, se conocieron los futbolistas que acompañarán al plantel principal de Uruguay como sparrings.
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Pese a que Bielsa convocó en una primera instancia de preparación a un amplio número de futbolistas, finalmente el argentino se terminó decantando por doce jugadores jóvenes que viajarán y estarán con el plantel a lo largo de toda la cita mundialista.
Entre los selectos nombres, aparecen futbolistas asentados en los planteles principales, otros que alternan y algunos que son figuras en las divisiones formativas. Por ejemplo, los nombres que más resuenan son los de Mateo Caballero, Alan Torterollo y Yuri Oyarzo, titulares en Defensor Sporting y Racing. Además, Pablo Alcoba es una variante importante en Albion mientras que Julio Draguer y Luciano González han sumado minutos en Peñarol y Nacional respectivamente.
La lista de sparring para el Mundial
Los futbolistas citados por Marcelo Bielsa, comenzaron los trabajos este lunes en el Complejo Celeste y estarán hasta el momento del viaje a México, entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico.
- Felipe Ortiz (Golero - Deportivo Maldonado)
- Pablo Cardozo (Lateral derecho - Danubio)
- Benjamin García (Zaguero - M.C. Torque)
- Mateo Caballero (Zaguero - Defensor)
- Yuri Oyarzo (Lateral izquierdo - Racing)
- Pablo Alcoba (Volante - Albion)
- Luciano González (Volante - Nacional)
- Julio Daguer (Volante - Peñarol)
- Alan Torterolo (Extremo - Defensor)
- Nicolás Scotti (Extremo - Defensor)
- Facundo Martínez (Extremo - M. C. Torque)
- Lautaro Silveira (Extremo - M.C. Torque)