La Kermesse de Los Decoradores llega a la Rural del Prado

Diez años manteniendo viva la llama redonda

La historia de Los Decoradores comenzó en 2015, cuando los proyectos SemiDawi y The Comando Pickless coincidieron en un festival solidario en homenaje al periodista y escritor Enrique Symns. A partir de esa experiencia nació una propuesta dedicada a mantener vivo el universo musical de Patricio Rey.

En 2017, bajo el nombre de Kermesse Redonda, iniciaron una extensa gira que luego dio paso a la actual La Kermesse de Los Decoradores. Desde entonces, la banda superó el centenar de presentaciones en Argentina y Uruguay, con actuaciones en escenarios como el Estadio Obras y festivales de gran convocatoria, entre ellos Cosquín Rock.

A lo largo de su trayectoria, el grupo también compartió escenario con músicos vinculados al universo ricotero y con artistas de distintas generaciones, consolidando un proyecto que combina memoria, celebración y vigencia para uno de los legados más influyentes del rock en español.