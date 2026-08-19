La Rural del Prado será escenario de una de las citas más esperadas por los seguidores del rock rioplatense. El sábado 31 de octubre, a las 21:00 horas, La Kermesse de Los Decoradores llegará a Montevideo para ofrecer un espectáculo que revive el repertorio y la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Universo ricotero
La Kermesse de Los Decoradores llega a la Rural del Prado
La histórica banda integrada por exmiembros de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentará el 31 de octubre en Montevideo.