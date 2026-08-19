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Cultura y espectáculos La Kermesse | Montevideo | Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Universo ricotero

La Kermesse de Los Decoradores llega a la Rural del Prado

La histórica banda integrada por exmiembros de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentará el 31 de octubre en Montevideo.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Rural del Prado será escenario de una de las citas más esperadas por los seguidores del rock rioplatense. El sábado 31 de octubre, a las 21:00 horas, La Kermesse de Los Decoradores llegará a Montevideo para ofrecer un espectáculo que revive el repertorio y la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Un homenaje al legado de Patricio Rey en Montevideo

El proyecto reúne a cuatro históricos integrantes de la legendaria banda: "Semilla" Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo y Hernán Aramberri, quienes proponen un recorrido por las canciones que marcaron a varias generaciones de seguidores del rock argentino.

El concierto abrirá un ciclo de presentaciones que se desarrollará durante octubre y noviembre en el emblemático ruedo de la Rural del Prado. Las entradas están disponibles a través de RedTickets.

Diez años manteniendo viva la llama redonda

La historia de Los Decoradores comenzó en 2015, cuando los proyectos SemiDawi y The Comando Pickless coincidieron en un festival solidario en homenaje al periodista y escritor Enrique Symns. A partir de esa experiencia nació una propuesta dedicada a mantener vivo el universo musical de Patricio Rey.

En 2017, bajo el nombre de Kermesse Redonda, iniciaron una extensa gira que luego dio paso a la actual La Kermesse de Los Decoradores. Desde entonces, la banda superó el centenar de presentaciones en Argentina y Uruguay, con actuaciones en escenarios como el Estadio Obras y festivales de gran convocatoria, entre ellos Cosquín Rock.

A lo largo de su trayectoria, el grupo también compartió escenario con músicos vinculados al universo ricotero y con artistas de distintas generaciones, consolidando un proyecto que combina memoria, celebración y vigencia para uno de los legados más influyentes del rock en español.

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