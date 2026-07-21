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Cultura y espectáculos Sala del Museo | música |

Museo del Carnaval

La Orquesta de las Mil Melodías presenta una nueva edición de su espectáculo 360°

La Orquesta de las Mil Melodías regresa este jueves 23 de julio a la Sala del Museo del Carnaval con una propuesta inmersiva que reúne a 33 músicos y una ambientación inspirada en las grandes orquestas de época.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Orquesta de las Mil Melodías volverá a encontrarse con el público este jueves 23 de julio a las 20:00 horas en la Sala del Museo del Carnaval con una nueva función de 360°, un formato que transforma la experiencia tradicional del concierto y coloca a los asistentes en el corazón del espectáculo.

Una experiencia musical desde todos los ángulos

La propuesta se distingue por un escenario central rodeado por el público, lo que permite una cercanía poco habitual con los intérpretes. En escena participarán 33 músicos, quienes ofrecerán un recorrido por ritmos que marcaron distintas épocas, como el swing, el foxtrot y la rumba, además de una selección de grandes clásicos pensados para disfrutar y bailar.

El formato busca generar una experiencia inmersiva, donde la disposición del espacio y la interacción entre artistas y espectadores potencian la conexión con la música en vivo.

Música, baile y una atmósfera de otra época

La velada se completará con la participación de un DJ y una ambientación especialmente diseñada para recrear el espíritu de las históricas orquestas bailables. Como parte de la propuesta, quienes asistan podrán sumarse al clima del evento vistiendo prendas de estilo vintage, una invitación opcional que acompaña la estética de la noche.

Con esta nueva edición de 360°, la Orquesta de las Mil Melodías reafirma su apuesta por ofrecer espectáculos que combinan calidad musical, puesta en escena y participación del público, en una experiencia que trasciende el formato del concierto convencional y celebra el legado de la música bailable.

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