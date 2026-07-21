La Orquesta de las Mil Melodías volverá a encontrarse con el público este jueves 23 de julio a las 20:00 horas en la Sala del Museo del Carnaval con una nueva función de 360°, un formato que transforma la experiencia tradicional del concierto y coloca a los asistentes en el corazón del espectáculo.
Museo del Carnaval
La Orquesta de las Mil Melodías presenta una nueva edición de su espectáculo 360°
La Orquesta de las Mil Melodías regresa este jueves 23 de julio a la Sala del Museo del Carnaval con una propuesta inmersiva que reúne a 33 músicos y una ambientación inspirada en las grandes orquestas de época.