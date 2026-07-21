La Orquesta de las Mil Melodías presenta una nueva edición de su espectáculo 360°

Música, baile y una atmósfera de otra época

La velada se completará con la participación de un DJ y una ambientación especialmente diseñada para recrear el espíritu de las históricas orquestas bailables. Como parte de la propuesta, quienes asistan podrán sumarse al clima del evento vistiendo prendas de estilo vintage, una invitación opcional que acompaña la estética de la noche.

Con esta nueva edición de 360°, la Orquesta de las Mil Melodías reafirma su apuesta por ofrecer espectáculos que combinan calidad musical, puesta en escena y participación del público, en una experiencia que trasciende el formato del concierto convencional y celebra el legado de la música bailable.