"Ctrl-Z": una experiencia escénica que une circo, tecnología y performance contemporánea

La obra combina circo contemporáneo, performance, instalación audiovisual y recursos tecnológicos para construir una experiencia sensorial en la que el movimiento del intérprete interactúa en tiempo real con imágenes, sonidos, sensores y dispositivos digitales. A lo largo de 60 minutos, el espectáculo invita al público a reflexionar sobre el deseo de controlar el error, la repetición y la creciente influencia de la tecnología sobre los cuerpos y la vida cotidiana.