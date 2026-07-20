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Cultura y espectáculos Ctrl-Z | Mauro Cosenza | arte

Sala Hugo Balzo

"Ctrl-Z": una experiencia escénica que une circo, tecnología y performance contemporánea

La creación del artista Mauro Cosenza propone un viaje inmersivo donde el cuerpo, la tecnología y la inteligencia de las máquinas dialogan para cuestionar los límites del control y la percepción.

Ctrl-Z

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 Ctrl-Z (difusión)
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Por Redacción de Caras y Caretas

¿Qué ocurriría si en la vida existiera la posibilidad de deshacer decisiones, como el conocido comando "Ctrl-Z" de las computadoras? Esa pregunta es el punto de partida de la propuesta escénica de Mauro Cosenza, que llegará a la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del SODRE del 29 al 31 de julio.

La obra combina circo contemporáneo, performance, instalación audiovisual y recursos tecnológicos para construir una experiencia sensorial en la que el movimiento del intérprete interactúa en tiempo real con imágenes, sonidos, sensores y dispositivos digitales. A lo largo de 60 minutos, el espectáculo invita al público a reflexionar sobre el deseo de controlar el error, la repetición y la creciente influencia de la tecnología sobre los cuerpos y la vida cotidiana.

Mauro Cosenza, un creador que fusiona arte y nuevos medios

Dirigida e interpretada por Mauro Cosenza, la producción representa una nueva etapa en la trayectoria del artista uruguayo, reconocido por desarrollar un lenguaje que integra artes escénicas, circo, arte digital y sistemas interactivos.

Con participación en más de un centenar de festivales y exposiciones en América, Europa y Asia, Cosenza ha consolidado una propuesta innovadora que combina creación escénica y experimentación tecnológica. En Ctrl-Z, esa búsqueda alcanza una nueva dimensión al convertir al cuerpo en un dispositivo capaz de activar imágenes, sonidos y señales, dando forma a una experiencia inmersiva que interpela al espectador con una pregunta tan simple como inquietante: ¿quién controla realmente a quién?

Las entradas están a la venta por Tickantel

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