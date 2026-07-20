¿Qué ocurriría si en la vida existiera la posibilidad de deshacer decisiones, como el conocido comando "Ctrl-Z" de las computadoras? Esa pregunta es el punto de partida de la propuesta escénica de Mauro Cosenza, que llegará a la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del SODRE del 29 al 31 de julio.
Sala Hugo Balzo
"Ctrl-Z": una experiencia escénica que une circo, tecnología y performance contemporánea
La creación del artista Mauro Cosenza propone un viaje inmersivo donde el cuerpo, la tecnología y la inteligencia de las máquinas dialogan para cuestionar los límites del control y la percepción.