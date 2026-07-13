Forlán es el elegido: dirigirá a la sub-20 y los amistoso de la mayor

Lo que falta, dijo Alonso, es “terminar el acuerdo conceptual y el acuerdo económico”. “Si bien quedan algunos temas todavía por tratar, vamos a tener otra reunión en las próximas horas para poder terminar”, apuntó.

Sin embargo, Alonso valoró ya que Forlán esté “entusiasmado” y dijo que para la AUF sería “muy importante” contar con él.

Alonso valoró la figura de Forlán

“Tener a Diego adentro del Complejo Celeste, con el bagaje que tiene, habiendo jugado en los mejores equipos del mundo, habiendo estado expuesto a todo tipo de metodología, teniendo la propia, siendo jugador de selección, y todavía también con experiencia en primera división como técnico, más allá de que no sea reciente, pero sí es de hace cuatro o cinco años, creo que era una linda oportunidad”, dijo Alonso en el Polideportivo en Canal 12.F

“Estamos contratando un sub-20 que va a hacer los partidos de la mayor. Después la realidad irá diciendo por dónde vienen las evaluaciones, pero lo cierto es que con él creo que incorporamos, si se concreta, un capital muy importante para los procesos de selecciones nacionales. Creo que nadie puede desconocer el conocimiento y la vocación que tiene Diego por el fútbol, y le va a hacer muy bien no solamente a la selección, sino al proceso todo. Tener a Diego todos los días ahí adentro del Complejo para los planes de la selección nacional va a ser muy importante”, agregó Alonso.