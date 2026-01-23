Los Traidores y esa extraña lucidez

En 1986 apareció Montevideo Agoniza. No fue un debut amable ni conciliador. Fue una radiografía urbana: una ciudad atravesada por la lluvia, la sospecha, el desencanto y una extraña lucidez.

Embed

El disco no describía un derrumbe espectacular, sino algo más sutil y persistente: el desgaste lento de una sociedad que aprendía a vivir con sus propias contradicciones. Cuarenta años después, ese título no suena a pasado: suena a advertencia.

Las canciones de aquel álbum parecían escritas desde una ventana empañada. Miraban la ciudad sin distancia, con la crudeza de quien camina sus calles todos los días. Por eso envejecieron distinto. No se volvieron reliquias: se volvieron capas. Cada generación las escucha desde otro lugar, pero encuentra algo propio, algo que sigue vibrando en la misma frecuencia.

Los Traidores nunca fueron una banda de refugio. No ofrecieron consuelo fácil ni nostálgico.

Su recorrido —hecho de quiebres, silencios y regresos— mantuvo siempre una tensión clara: la música como acto de presencia, como forma de decir "acá estamos", aunque el contexto cambie. Esa coherencia es, quizás, lo que explica por qué hoy su convocatoria siga siendo real, tangible, corporal.

Dos tandas de entradas ya agotadas confirman que no se trata de una cita con el pasado, sino de una conversación con el presente. En un tiempo saturado de ruido, hay quienes siguen buscando canciones que no decoren, que no anestesien, que no prometan felicidad instantánea.

Algo persiste en esas letras y en ese sonido: una manera de incomodar sin gritar, de señalar sin sermonear.

Una ética del rock que no envejece porque no depende de modas, sino de una mirada. La de quienes entienden que la ciudad es un organismo vivo, contradictorio, y que la música puede ser una forma de leerla.

Cuarenta años después de Montevideo Agoniza, la ciudad sigue respirando con dificultad y el público sigue necesitando bandas que no le expliquen el mundo, pero tampoco lo oculten.

Los Traidores siguen ahí, señalando grietas, recordando que la cultura no siempre calma: a veces despierta.

Hay jóvenes que hoy descubren esas canciones como si fueran nuevas. Y hay otros que las escuchan con el peso de los años encima, sabiendo que algunas preguntas siguen sin resolverse. Ahí está la clave de su vigencia: no cantan al pasado, cantan a una tensión que todavía está viva.

Los Traidores no nos invitan a mirar atrás con melancolía. Es reconocer que la ciudad —y el país— siguen necesitando música que piense, que discuta, que incomode. Que recuerde que el rock puede ser algo más que un género: puede ser una forma de mirar el mundo sin bajar la cabeza.

Y en ese gesto, ellos siguen siendo fieles a su nombre, pero leales a una idea: no hay cultura viva sin preguntas en forma de canciones.

Entradas aún disponibles en este link.

Produce: Rock House