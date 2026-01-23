El Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL) emitió este viernes una declaración pública en la que manifestó su "profunda preocupación" ante la decisión del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) de calificar como "no apto" el libreto de la murga Doña Bastarda. Para el gremio, este episodio representa un hecho inédito en las últimas décadas del país.
Polémica en el carnaval
SUTEL denunció un "grave retroceso democrático" tras la censura a Doña Bastarda
La polémica se originó luego de que el INAU dictaminara que el texto de la murga contenía mensajes con "violencia psicológica y verbal con amenazas físicas", lo que restringiría su acceso al público infantil.