Cultura y espectáculos SUTEL | INAU | Doña Bastarda

Polémica en el carnaval

SUTEL denunció un "grave retroceso democrático" tras la censura a Doña Bastarda

La polémica se originó luego de que el INAU dictaminara que el texto de la murga contenía mensajes con "violencia psicológica y verbal con amenazas físicas", lo que restringiría su acceso al público infantil.

SUTEL denunció un "grave retroceso democrático" tras la censura a Doña Bastarda.

 Foto: Daecpu
La organización sindical señaló que, tras más de 40 años sin episodios de esta naturaleza en el carnaval uruguayo, volver a cuestionar una obra por su contenido crítico "implica un grave retroceso democrático y sienta un precedente peligroso de censura previa".

Declaración de INAU

La polémica se originó luego de que el INAU dictaminara que el texto de la murga contenía mensajes con "violencia psicológica y verbal con amenazas físicas", lo que restringiría su acceso al público infantil. Ante esto, SUTEL reivindicó el rol de las festividades populares, afirmando que defienden la libertad de expresión artística y cultural, entendiendo a la sátira y la ironía como "herramientas legítimas de crítica social, históricas del carnaval uruguayo".

En su comunicado, el sindicato subrayó que el acceso a las manifestaciones artísticas no debe ser restringido bajo estos criterios, sentenciando que "la cultura es un derecho, no un privilegio".

Finalmente, el gremio expresó su apoyo explícito al conjunto carnavalero y a todos los trabajadores del sector que se ven afectados por esta resolución administrativa. "SUTEL se solidariza con la Murga Doña Bastarda y con todas y todos los artistas que defienden la libertad de expresión", concluye el documento, reafirmando que defender la cultura crítica es, en última instancia, defender los derechos del pueblo.

