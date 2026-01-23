SUTEL denunció un "grave retroceso democrático" tras la censura a Doña Bastarda.

En su comunicado, el sindicato subrayó que el acceso a las manifestaciones artísticas no debe ser restringido bajo estos criterios, sentenciando que "la cultura es un derecho, no un privilegio".

Finalmente, el gremio expresó su apoyo explícito al conjunto carnavalero y a todos los trabajadores del sector que se ven afectados por esta resolución administrativa. "SUTEL se solidariza con la Murga Doña Bastarda y con todas y todos los artistas que defienden la libertad de expresión", concluye el documento, reafirmando que defender la cultura crítica es, en última instancia, defender los derechos del pueblo.