Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | Concurso Oficial del Carnaval |

A vivir la fiesta

Comenzó la venta de entradas para el Concurso Oficial del Carnaval

Las entradas para las diferentes etapas del Teatro de Verano, pueden adquirirse a través de los locales Abitab o mediante la web.

Comenzó venta de entradas para el Concurso Oficial del Carnaval.

Comenzó venta de entradas para el Concurso Oficial del Carnaval.

 Foto: Teatro de Verano
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El próximo lunes 26 de enero, estará comenzando el Concurso Oficial del Carnaval, en el que participarán 40 conjuntos de las diferentes categorías. Las etapas tendrán lugar en el Teatro de Verano, y DAECPU anunció el comienzo de la venta de entradas.

La gran novedad este año, es que las entradas se pueden comprar por la web o de manera presencial en cualquier local Abitab del país.

Platea Baja

  • Sector A - $970
  • Sector C - $1.070
  • Sector B - $970

Platea Media

  • Sector D - $470
  • Sector E - $520
  • Sector F - $520
  • Sector G - $470

Platea Alta

  • Sector H - $320
  • Sector I - $370
  • Sector J - $370

Las etapas de la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval

Etapa 1 - Lunes 26 de enero

  • Más que Lonja (Soc. negros y lubolos)
  • Gente Grande (Murga)
  • Social Club (Humoristas)
  • Falta y Resto (Murga)

Etapa 2 - Martes 27 de enero

  • Herencia Ancestral (Soc. negros y lubolos)
  • Don Bochinche y Cía (Murga)
  • Diablos Verdes (Murga)
  • Zíngaros (Parodistas)

Etapa 3 - Miércoles 28 de enero

  • Integración (Soc. negros y lubolos)
  • La Margarita (Murga)
  • Cyranos (Humoristas)
  • Patos Cabreros (Murga)

Etapa 4 - Jueves 29 de enero

  • Yambo Kenia (Soc. negros y lubolos)
  • A la Bartola (Murga)
  • Un Titulo Viejo (Murga)
  • Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 5 - Viernes 30 de enero

  • Valores (Soc. negros y lubolos)
  • Jorge (Murga)
  • Los Choby´s (Humoristas)
  • La Trasnochada (Murga)

Etapa 6 - Sábado 31 de enero

  • La Sara del Cordón (Soc. negros y lubolos)
  • House (Revista)
  • Mi Vieja Mula (Murga)
  • Caballeros (Parodistas)

Etapa 7 - Domingo 1 de febrero

  • Madame Gótica (Revista)
  • Curtidores de Hongos (Murga)
  • Sociedad Anónima (Humoristas)
  • La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 8 - Martes 3 de febrero

  • Carambola (Revista)
  • Jardín del Pueblo (Murga)
  • Cayó la Cabra (Murga)
  • Adam´s (Parodistas)

Etapa 9 - Miércoles 4 de febrero

  • La Compañía (Revista)
  • La Nueva Milonga (Murga)
  • Los Rolin (Humoristas)
  • Doña Bastarda (Murga)

Etapa 10 - Jueves 5 de febrero

  • Tabú (Revista)
  • La Mojigata (Murga)
  • Queso Magro (Murga)
  • Momosapiens (Parodistas)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar