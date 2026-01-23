Inau calificó como "no apto" texto de Doña Bastarda y estalló la polémica

Yo juro por mi patria

aunque cueste y aunque duela

tiro abajo las escuelas

y los hospitales vuelan

y donde la prensa insista

te fusilo periodistas

lamento si alguien se enoja

rompo la Cruz roja

y a los que me llamen nazi

sin tregua y sin compasión

los encierro en una jaula

y los convierto en jabón”

Según explicó la calificadora del Inau, Graciela Bonda, el texto incluye un mensaje con "violencia psicológica y verbal con amenazas físicas". Agrega que "es una situación de violencia que promueve la imitación de un momento de la historia de la humanidad donde murieron millones de personas. Este tipo de mensajes donde hay amenazas no puede ser recompensado”.

El espectáculo, “promueve la violencia en un espectáculo donde van menores con un ejemplo violento, donde se menosprecia a millones de personas, judíos, discapacitados, homosexuales, gitanos, etcétera, convirtiéndolos en jabón. Es un peligro traer a un espectáculo el ejemplo de un nazi. Se debe asegurar el derecho de la minoría a una vida libre de discriminación”.

Desde el Inau informaron que Doña Bastarda "rápidamente" presentó sus descargos y que "se ha mantenido un contacto con dicho conjunto para explicar este procedimiento, y se ha comprometido una celeridad en la respuesta para evitar cualquier perjuicio que esta situación pudiera significar a dicha murga en el marco del comienzo de esta fiesta popular.

La respuesta de Doña Bastarda

Imanol Sibes, uno de los letristas de la murga, aseguró a Subrayado, que el texto está "sacado de contexto" y que la decisión tomó "por sorpresa" a la murga. "Entendemos que en nuestro libreto es bastante clara la ironía".

"Este cuplé que se llama Yo juro por mi patria es una escalada que arranca por cositas que uno haría por su patria desde el amor hasta llegar a cuestiones injustificables. Lo último que se plantea es esto de actuar como un nazi en nombre de tu patria", agregó.

Finalmente, aseguró que lo que la murga dice "no es directo" y lo que busca es que se "genere una reflexión de hasta dónde justificamos accionares de formas terribles en nombre de ciertos valores".