Madame Gótica se ilusiona; Falta y Resto llenó de amor y murga el Teatro de Verano

Madame Gótica tiene con que ilusionarse para, luego de cuatro carnavales, volver a ser parte de la liguilla. Tiene que esperar por sus rivales, pero cumplieron el cometido a la perfección, mejorando su muy buena primera rueda.

Herencia Ancestral (Soc. negros y lubolos)

La comparsa de Toledo no había tenido una buena primera rueda, y llegaba en esta segunda pasada para mejorar lo mostrado. Lamentablemente para la comparsa, no pudo plasmar un buen espectáculo en la noche de hoy.

En todos los rubros dan ventajas, y en una categoría muy pareja, esto le puede jugar en contra a la hora del puntaje. Herencia Ancestral no pudo repetir lo mostrado el año pasado, y para el próximo Carnaval, volverá con el objetivo de ser aquel conjunto.

Los Chobys (Humoristas)

Que año raro el de Los Chobys. Mejoraron mucho su actuación respecto a la primera rueda, las escenas fueron ejecutadas de manera prolija y con el audio funcionando, se logró comprender algunos pasajes que no habían sido ejecutados de buena manera.

Sin dudas es el conjunto de la categoría que mayor risa genera, con un Leo Pacella soberbio. Ahora el problema pasa por la propuesta en términos generales, que es entreverada con hilo conductor que cuesta seguirle el ritmo.

En cuánto al concurso, Los Chobys vienen de atrás respecto a sus rivales y tiene particularmente un retador que quiere sacarle su lugar en la liguilla.

Falta y Resto (Murga)

Un gran espectáculo murguero de Falta y Resto, que volvió a tener su fuerte en los musical, coral y en cuánto a los ambientes sonoros en los que la murga nos instala de muy buena manera. El coro esta noche demostró que es uno de los mejores, cantando mucho y de manera espectacular.

El plantel está cargado de figuras que interpretan a la perfección sus roles. Para destacar la labor de Pinocho Routin encarnando a Caraja que es el personaje que lleva adelante el espectáculo. Además, lo de Federica Pereyra como solista, es impresionante.

Es una propuesta sumamente murguera, cuidada escénicamente, con letras llenas de poesía, amor al Carnaval y una muy linda musicalidad. La categoría está muy linda, y hoy Falta y Resto confirmó que seguramente la veamos una vez más por el Teatro de Verano.