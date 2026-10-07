Muere a los 81 años el cantautor argentino Piero, autor de "Mi viejo"

El cantautor había visitado Colombia en abril, país del que también recibió la ciudadanía en 1994, para realizar una serie de conciertos en Bogotá, donde interpretó las canciones de su disco para niños "La sinfonía inconclusa del mar" con un elenco de actores y bailarines.

Piero desde Italia

Nacido el 19 de abril de 1945 en la localidad italiana de Gallipolli, en la región de Apulia (situada en el sur, en la punta de la bota que representa el país europeo), Piero se trasladó con su familia a Argentina cuando tenía tres años.

El artista inició su carrera en la década de 1960, cuando comenzó a abrirse un hueco dentro de la música latinoamericana con sus baladas asociadas al canto popular y a las reivindicaciones sociales y políticas.

Reconocido por canciones como "Mi viejo", "Para el pueblo lo que es del pueblo", "Pedro Nadie" y "Llegando llegaste" el músico compartió canciones y escenarios con grandes representantes de la música argentina, como Mercedes Sosa y León Gieco.

"Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando", expresó la familia a través de sus redes.

El velatorio del músico se realizará este jueves 8 de octubre, y al día siguiente será enterrado en el cementerio de Recoleta.

(Sputnik)