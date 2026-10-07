Pobreza bajó de 16,6 a 14,8% en el primer semestre de 2026

Los resultados implican una reducción de 2,9 puntos porcentuales con respecto al indicador de pobreza en personas del primer semestre de 2025 (17,7%).

Significa que, de cada 1.000 personas, aproximadamente 148 no superaron el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas por la metodología utilizada por el organismo.

En términos del universo de hogares, aproximadamente 116 de cada 1.000 no superaban el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas definidas por el INE.

Reducción de la indigencia

La indigencia, que refiere a los hogares y personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas alimentarias, alcanzó al 1,2% de las personas y al 1% de los hogares durante los primeros seis meses del año.

En términos absolutos sobre una población hipotética de 1.000 personas, el INE estima que unas 12 no alcanzaban el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas.