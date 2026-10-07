Pobreza bajó de 16,6 a 14,8% en el primer semestre de 2026

La pobreza, medida por ingreso de los hogares, se redujo en 2,9 puntos pasando de 16,6% a 14,8% durante el primer semestre de 2026, lo que representa una reducción de 2,9 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, según la estimación divulgada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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"El porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza (LP) se ubicó en 11,6%. El porcentaje de personas bajo la LP se ubicó en 14,8%%", señaló el organismo en un informe.
En el primer semestre de 2025, la pobreza alcanzaba al 17,7% de la población uruguaya, que según el último censo es de casi 3,5 millones de personas.
Los resultados implican una reducción de 2,9 puntos porcentuales con respecto al indicador de pobreza en personas del primer semestre de 2025 (17,7%).
Significa que, de cada 1.000 personas, aproximadamente 148 no superaron el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas por la metodología utilizada por el organismo.
En términos del universo de hogares, aproximadamente 116 de cada 1.000 no superaban el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas definidas por el INE.
Reducción de la indigencia
La indigencia, que refiere a los hogares y personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas alimentarias, alcanzó al 1,2% de las personas y al 1% de los hogares durante los primeros seis meses del año.
En términos absolutos sobre una población hipotética de 1.000 personas, el INE estima que unas 12 no alcanzaban el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas.