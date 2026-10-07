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Sociedad semestre |

resumen de políticas sociales

Pobreza bajó de 16,6 a 14,8% en el primer semestre de 2026

El informe del INE indica también que la indigencia bajó de 1,7% a 1,2%, lo que significa que de cada 1.000 personas, 12 no alcanzan el ingreso mínimo previsto.

Destacan reducción de la pobreza.

Destacan reducción de la pobreza.

 Gastón Britos / FocoUy
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"El porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza (LP) se ubicó en 11,6%. El porcentaje de personas bajo la LP se ubicó en 14,8%%", señaló el organismo en un informe.

En el primer semestre de 2025, la pobreza alcanzaba al 17,7% de la población uruguaya, que según el último censo es de casi 3,5 millones de personas.

Los resultados implican una reducción de 2,9 puntos porcentuales con respecto al indicador de pobreza en personas del primer semestre de 2025 (17,7%).

Significa que, de cada 1.000 personas, aproximadamente 148 no superaron el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas por la metodología utilizada por el organismo.

En términos del universo de hogares, aproximadamente 116 de cada 1.000 no superaban el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas definidas por el INE.

Reducción de la indigencia

La indigencia, que refiere a los hogares y personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas alimentarias, alcanzó al 1,2% de las personas y al 1% de los hogares durante los primeros seis meses del año.

En términos absolutos sobre una población hipotética de 1.000 personas, el INE estima que unas 12 no alcanzaban el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas.

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