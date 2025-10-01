Nair Mirabrat vuelve al Solís con "Nair Circular", un concierto inmersivo

Tras el éxito del homenaje al histórico álbum Mateo solo bien se lame —que agotó varias funciones en el Sodre y en el Teatro El Galpón— Nair Mirabrat lidera ahora una experiencia inmersiva que busca llevar al público a un viaje sensorial.
Viaje sensorial
Nair Mirabrat, reconocida propuesta por su impronta innovadora en la fusión de géneros, regresa al escenario del Teatro Solís el próximo 29 de octubre para presentar su nuevo espectáculo: “Nair Circular”.