Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Nair Mirabrat | Solís | música

Viaje sensorial

Nair Mirabrat vuelve al Solís con "Nair Circular", un concierto inmersivo

Nair Mirabrat, reconocida propuesta por su impronta innovadora en la fusión de géneros, regresa al escenario del Teatro Solís el próximo 29 de octubre para presentar su nuevo espectáculo: “Nair Circular”.

Nair Mirabrat

Nair Mirabrat
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Tras el éxito del homenaje al histórico álbum Mateo solo bien se lame —que agotó varias funciones en el Sodre y en el Teatro El Galpón— Nair Mirabrat lidera ahora una experiencia inmersiva que busca llevar al público a un viaje sensorial.

El espectáculo propone un entrelazado de candombe, jazz, rock y canción latinoamericana, acompañado por un ensamble de 10 músicos, con el diseño sonoro de Martín Brizolara y el diseño visual de Patricio Tejedor.

En esta oportunidad, Nair Mirabrat convoca a artistas destacados de la escena local, conformando una orquesta de lujo:

  • Martín Ibarra (guitarra y voz)

  • Cami Ferrari (voz)

  • Hernán Peyrou (teclados y voz)

  • Rolo (bajo y voz)

  • Juan Ibarra (batería)

  • Fede Noll (teclados)

  • Lara Haller (saxo y voz)

  • Gabo Manzanares (saxo)

  • Jhonny Neves (percusión)

  • Coby Acosta (percusión)

Con esta nueva propuesta, Nair Mirabrat busca expandir los límites de su universo sonoro y reafirmarse como una de las propuestas más originales de la música uruguaya contemporánea.

da6027e4-dd02-d2c9-865a-23c579ad6608

Precios para este espectáculo

Anticipadas hasta el 27 de octubre: $900.

Precio full: $1100.

Beneficios con cupos limitados: Sin costo: Montevideo libre. 2x1: Comunidad La Diaria.

Financian: Oca, Visa y Master.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar