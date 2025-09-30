Un crimen atroz, un juicio escandaloso y morboso: ¿Qué pasó con Amanda Knox?

La producción incluye también a actores italianos como Francesco Acquaroli (en el papel del fiscal Giuliano Mignini) y Giuseppe Domenico (como Raffaele Sollecito, el entonces novio de Knox, igualmente condenado y absuelto). Buena parte de la serie se desarrolla en italiano, lo que refuerza la atmósfera judicial y mediática que rodeó el caso.

Embed - The Twisted Tale of Amanda Knox | Official Trailer | Hulu

¿Qué pasó con Amanda Knox?

Knox fue condenada en 2009 y luego absuelta en 2011, tras casi cuatro años en prisión. En 2014, un tribunal volvió a declararla culpable, hasta que en 2015 fue definitivamente exonerada.

El proceso estuvo marcado por pruebas de ADN cuestionadas, contradicciones en las declaraciones y teorías sensacionalistas que los tabloides alimentaron durante años, desde supuestos pactos satánicos hasta tramas sexuales nunca comprobadas.

Tras su liberación, Knox regresó a Estados Unidos, escribió libros, grabó un podcast y participó en un documental de Netflix en 2016. Sin embargo, su nombre continuó asociado a la controversia y en 2024 volvió a un tribunal italiano para intentar limpiar su expediente de una condena por difamación vinculada al caso.

Actualmente vive en Seattle, y con esta serie busca cerrar un ciclo. “Es la decisión de una persona de reclamar un sentido de agencia en su propia vida después de que se lo hayan querido robar”, declaró al New York Times.

El debate sobre el derecho a narrar

La familia de Meredith Kercher manifestó su incomodidad por la continua explotación mediática del caso. La hermana de la víctima, Stephanie, señaló que no encuentra justificación para nuevas adaptaciones. Sin embargo, la apuesta de Disney+ va más allá del morbo, coloca a Knox y a Lewinsky en el lugar de productoras ejecutivas, para reflexionar sobre cómo se construyen los relatos públicos alrededor de mujeres que fueron demonizadas.

El resultado es una serie que invita al espectador a revisitar un caso judicial caótico, no desde la lupa del tabloide, sino desde la voz de quien asegura haber sido víctima de un proceso tan retorcido como el crimen que lo originó.