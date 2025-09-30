Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos A Contramano |

QEPD

Carnaval de luto: falleció el histórico letrista Fernando "Memo" Duque

Además de escribirle a la murga A Contramano y ser parte de Doña Bastarda, Duque era uno de los responsable de Mano a Mano en Carnaval de las Promesas.

Carnaval de luto: falleció el histórico letrista Fernando "Memo" Duque

 Foto: Calle Febrero en X
Fernando "Memo" Duque, histórico letrista de Carnaval, falleció este martes. "Además de ser parte de un grupo selecto con más de 30 años de abonado, escribió muchos años para su querida Murga A Contramano", escribió Carnaval del Futuro, medio que dio la noticia sobre el comienzo de la tarde.

Entre sus letras, destaca la presencia de su pluma en los dos primeros premios de A Contramano (2009 y 2010), siendo parte también de la murga Doña Bastarda, en la que obtuvo el primer premio en el último Carnaval.

Pero además, Duque fue parte, junto a Camilo Abellá, de la murga Mano a Mano, que pertenece al Carnaval de las Promesas, en dónde obtuvo tres de los cuatro primeros premios que tiene el conjunto en su haber.

"Un amigo, una parte importante de mi Carnaval. Bajar cantando y abrazarlo a él era un ritual", escribió Pablo "Pinocho" Routin en su cuenta de Instagram. "Sólo con mirarlo sabía cómo había estado la murga. Un buen hombre, frontal, humano y lleno de amor", agregó.

La despedida de Doña Bastarda

La murga campeona del Concurso Oficial del Carnaval 2025, utilizó sus redes para despedir "con hondo dolor" a Fernando Duque, quien fue "integrante fundamental de nuestra familia Bastarda, quién año a año, generosamente, aportaba músicas que cantábamos en nuestros espectáculos, y quién, desde nuestros inicios, nos acobijó e hizo crecer como murguistas a muchos de nosotros bajo su consejo y amor infinito".

"A su familia, amigos, allegados de tantos años, a su querida Mano a Mano nuestro más sentido pésame. Que nos sigamos encontrando en la bajada entre lágrimas y abrazos. Qué en paz descanse, salú campeón".

