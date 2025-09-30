Carnaval de luto: falleció el histórico letrista Fernando "Memo" Duque

"Un amigo, una parte importante de mi Carnaval. Bajar cantando y abrazarlo a él era un ritual", escribió Pablo "Pinocho" Routin en su cuenta de Instagram. "Sólo con mirarlo sabía cómo había estado la murga. Un buen hombre, frontal, humano y lleno de amor", agregó.

La despedida de Doña Bastarda

La murga campeona del Concurso Oficial del Carnaval 2025, utilizó sus redes para despedir "con hondo dolor" a Fernando Duque, quien fue "integrante fundamental de nuestra familia Bastarda, quién año a año, generosamente, aportaba músicas que cantábamos en nuestros espectáculos, y quién, desde nuestros inicios, nos acobijó e hizo crecer como murguistas a muchos de nosotros bajo su consejo y amor infinito".

"A su familia, amigos, allegados de tantos años, a su querida Mano a Mano nuestro más sentido pésame. Que nos sigamos encontrando en la bajada entre lágrimas y abrazos. Qué en paz descanse, salú campeón".