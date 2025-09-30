Fernando "Memo" Duque, histórico letrista de Carnaval, falleció este martes. "Además de ser parte de un grupo selecto con más de 30 años de abonado, escribió muchos años para su querida Murga A Contramano", escribió Carnaval del Futuro, medio que dio la noticia sobre el comienzo de la tarde.
QEPD
Carnaval de luto: falleció el histórico letrista Fernando "Memo" Duque
Además de escribirle a la murga A Contramano y ser parte de Doña Bastarda, Duque era uno de los responsable de Mano a Mano en Carnaval de las Promesas.