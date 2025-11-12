Noche de las Librerías en Escaramuza: cuando los libros son una fiesta

Cinco jóvenes de Maldonado abren la noche a todo rock-pop.
Aldana Cardozo (voz principal). Daniel Ferrere (bajo y voz), Faustina Diego (guitarra y voz), Sebastián Verón (guitarra y coros) y Fausto Álvarez (batería).
20:45 - Marina Bellati (Argentina) & Adrián Lakerman (Argentina) charlan sobre la risa y algunas cosas más. El oficio de la actuación, la comedia como género y la dificultad en la tarea de hacer reír.
22:30 - Tejer el follaje narrativo: Gabriela Wiener (Perú) en primera persona. Una migrante en una selva de historias híbridas entre crónicas y ficciones.
Entrevista: Tania de Tomas.
EN EL PATIO
20:15 - Los «Bichos Políticos» de Hogue: 40 años de democracia
Habladurías de Hogue y Claudio Invernizzi.
21:30 - El riesgo de hacer siempre lo mismo, modelos agotados de izquierda y derecha, y el ascenso del show en la representatividad política
Participan: Leonardo Haberkorn, Vania Markarian y Julia Mengolini (Argentina).
Modera: Jorge Balmelli.
22:30 - Cuando el periodista rompe el sesgo: hallazgo, obsesión e inventiva frente a banalidad del mal
Participan: Victoria De Masi (Argentina), Guillermo Draper y Ricardo Romero (Argentina).
Modera: Ana Laura Pérez.
23:30 - Hasta aquí hemos llegado
Un espectáculo de Martín Mazzella, Fernando Schmidt y Gonzalo Eyherabide donde el humor, la música y el dibujo no dicen presente, pero están. Un show de dudosa fiabilidad, tanto que pasaron los de Conexión Ganadera y les pareció una estafa demasiado grande.
Todas las actividades literarias contarán con Interpretación a Lengua de Señas Uruguaya.
Todas las actividades son de acceso libre y gratuito.