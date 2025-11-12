Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Escaramuza | Los Traidores | Julen y la gente sola

Viernes 14 de noviembre desde las 20:00 en Escaramuza

Noche de las Librerías en Escaramuza: cuando los libros son una fiesta

Este viernes 14 es una de las noches más especiales del año en Escaramuza ya que se celebra la IX Noche de las Librerías con una fiesta con todas las letras

Por Redacción Caras y Caretas

Durante toda la jornada del viernes 14 de noviembre, en Escaramuza contarás con el 25 % de descuento en libros con todas las tarjetas de crédito de banco Itaú y débito Volar y 15 % de descuento en libros con cualquier método de pago en web y librería. Dentro de los actos musicales, se contará con las presencias destacadas de Los Traidores con su show acústico por los 30 años de Radio Babilonia y también actuará la gran banda indie Julen y la Gente Sola.

Además ese mismo día pero en la calle:

Toda la noche: Feria de libros / Gastronomía / Tienda de vinilos Discomoda + Dj set LBR / Artista invitado: Casa De Balneario.

20:00 - Aldana y Tengo Sueño

Cinco jóvenes de Maldonado abren la noche a todo rock-pop.

Aldana Cardozo (voz principal). Daniel Ferrere (bajo y voz), Faustina Diego (guitarra y voz), Sebastián Verón (guitarra y coros) y Fausto Álvarez (batería).

20:45 - Marina Bellati (Argentina) & Adrián Lakerman (Argentina) charlan sobre la risa y algunas cosas más. El oficio de la actuación, la comedia como género y la dificultad en la tarea de hacer reír.

21:45 - Julen y la gente sola

22:30 - Tejer el follaje narrativo: Gabriela Wiener (Perú) en primera persona. Una migrante en una selva de historias híbridas entre crónicas y ficciones.

Entrevista: Tania de Tomas.

23:30: - Cierre musical: Traidores con su Show 30 años Radio Babilonia electroacústico.

EN EL PATIO

20:15 - Los «Bichos Políticos» de Hogue: 40 años de democracia

Habladurías de Hogue y Claudio Invernizzi.

21:30 - El riesgo de hacer siempre lo mismo, modelos agotados de izquierda y derecha, y el ascenso del show en la representatividad política

Participan: Leonardo Haberkorn, Vania Markarian y Julia Mengolini (Argentina).

Modera: Jorge Balmelli.

22:30 - Cuando el periodista rompe el sesgo: hallazgo, obsesión e inventiva frente a banalidad del mal

Participan: Victoria De Masi (Argentina), Guillermo Draper y Ricardo Romero (Argentina).

Modera: Ana Laura Pérez.

23:30 - Hasta aquí hemos llegado

Un espectáculo de Martín Mazzella, Fernando Schmidt y Gonzalo Eyherabide donde el humor, la música y el dibujo no dicen presente, pero están. Un show de dudosa fiabilidad, tanto que pasaron los de Conexión Ganadera y les pareció una estafa demasiado grande.

Todas las actividades literarias contarán con Interpretación a Lengua de Señas Uruguaya.

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito.

