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Cultura y espectáculos Nonpalidece | Montevideo Music Box | Tour

Para celebrar

Nonpalidece vuelve a Montevideo: 30 años de reggae y un presente consagratorio

La banda argentina se presentará el 17 de abril en el Montevideo Music Box, en medio de una gira celebratoria, un premiado álbum y el estreno de su documental “Hecho en Jamaica”.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El próximo 17 de abril a las 21 horas, la banda argentina Nonpalidece regresará a Uruguay con un esperado show en el Montevideo Music Box. En un presente artístico consolidado, el grupo llega tras un intenso recorrido internacional y en la antesala de un aniversario clave: sus 30 años de trayectoria.

Un tour que expandió fronteras

Durante 2025, Nonpalidece llevó adelante su Gira Celebración, una serie de presentaciones que los conectó con públicos de Centroamérica y distintos puntos del continente. El tour no solo reafirmó su vínculo con ciudades ya conocidas, sino que también marcó su llegada a nuevos escenarios, ampliando el alcance de su música.

A este recorrido se sumó el lanzamiento del documental Hecho en Jamaica, una pieza audiovisual que retrata el proceso creativo de uno de los trabajos más significativos de la banda. El material, junto con un show en vivo, se encuentra disponible en la plataforma Flow, acercando a los fans una mirada íntima del proyecto.

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Premios, estadios llenos y un aniversario en puerta

El presente de Nonpalidece también está marcado por el reconocimiento de la industria. Su álbum “Hecho en Jamaica” fue distinguido con el Premio Gardel como mejor disco de reggae, consolidando su lugar dentro del género a nivel regional.

A esto se suma un hito reciente: la banda logró convocar a más de 12 mil personas en el Movistar Arena, reafirmando su vigencia y poder de convocatoria.

Con tres décadas de historia a punto de cumplirse en septiembre de 2026, el regreso a Montevideo se presenta como una oportunidad para reencontrarse con su público local en un momento de plenitud artística, donde la celebración, la memoria y la música convergen en un mismo escenario.

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