Nonpalidece vuelve a Montevideo: 30 años de reggae y un presente consagratorio

A este recorrido se sumó el lanzamiento del documental Hecho en Jamaica, una pieza audiovisual que retrata el proceso creativo de uno de los trabajos más significativos de la banda. El material, junto con un show en vivo, se encuentra disponible en la plataforma Flow, acercando a los fans una mirada íntima del proyecto.

FlyerNonpaMontevideo

Premios, estadios llenos y un aniversario en puerta

El presente de Nonpalidece también está marcado por el reconocimiento de la industria. Su álbum “Hecho en Jamaica” fue distinguido con el Premio Gardel como mejor disco de reggae, consolidando su lugar dentro del género a nivel regional.

A esto se suma un hito reciente: la banda logró convocar a más de 12 mil personas en el Movistar Arena, reafirmando su vigencia y poder de convocatoria.

Con tres décadas de historia a punto de cumplirse en septiembre de 2026, el regreso a Montevideo se presenta como una oportunidad para reencontrarse con su público local en un momento de plenitud artística, donde la celebración, la memoria y la música convergen en un mismo escenario.