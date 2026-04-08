El próximo 17 de abril a las 21 horas, la banda argentina Nonpalidece regresará a Uruguay con un esperado show en el Montevideo Music Box. En un presente artístico consolidado, el grupo llega tras un intenso recorrido internacional y en la antesala de un aniversario clave: sus 30 años de trayectoria.
Para celebrar
Nonpalidece vuelve a Montevideo: 30 años de reggae y un presente consagratorio
La banda argentina se presentará el 17 de abril en el Montevideo Music Box, en medio de una gira celebratoria, un premiado álbum y el estreno de su documental “Hecho en Jamaica”.