La nieta del Che Guevara y de Pablo Milanés se llama Camila Guevara Milanés y es cantante y compositora

En tiempos donde la palabra “libertad” suele vaciarse o utilizarse como eslogan para justificar lo contrario —el individualismo extremo, la indiferencia—, la figura del Che recupera otra dimensión: la libertad como responsabilidad colectiva, como sensibilidad frente al otro.

Camila recoge esa dimensión desde un lugar íntimo: “Mi abuela me decía que era un hombre muy romántico”.

Y es en ese romanticismo —no ingenuo, sino profundamente humano— donde la libertad se vuelve también emoción, empatía, capacidad de imaginar un mundo distinto.

Ser su nieta, en ese sentido, no es un peso: es un honor que conecta con una ética.

Pablo Milanés: la canción como conciencia

Del otro lado del árbol genealógico, Pablo Milanés representa una forma de decir el mundo a través de la música. No cualquier música: una canción comprometida, sensible, atravesada por la historia y por la vida cotidiana.

Milanés no solo cantó al amor, sino también a la justicia, a la memoria, a las contradicciones de su tiempo. En su obra, lo político nunca estuvo separado de lo poético.

Esa herencia vive en Camila no como mandato, sino como impulso. Haber crecido cerca de esa sensibilidad significa entender la música como algo más que entretenimiento: como lenguaje, como conciencia, como forma de estar en el mundo.

En una época que muchas veces plantea el origen como una carga o una mochila, la historia de Camila Guevara propone otra lectura: hay herencias que son privilegios en el sentido más profundo del término.

Ser nieta del Che y de Pablo Milanés es pertenecer a una tradición donde pensamiento, arte y compromiso no están separados

Es haber nacido en una conversación histórica que atraviesa América Latina desde la revolución hasta la canción y lejos de negar ese legado, Camila lo abraza con claridad: “En algunos años seré Camila la que hace música”.

No hay apuro en desprenderse del apellido, porque no hay necesidad de hacerlo. La identidad no es una fuga, es una síntesis.

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Premios, presente y proyección

En ese delicado equilibrio entre herencia y búsqueda, su carrera empieza a consolidarse con méritos propios.

Camila Guevara fue nominada a Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2025, un reconocimiento que la ubica dentro del mapa de las nuevas voces latinoamericanas

Su disco Dame flores funciona como carta de presentación: un trabajo donde conviven la raíz trovadoresca y una sensibilidad generacional que dialoga con el presente. No hay estridencia, sino una poética de lo íntimo, de lo pequeño, de lo que se dice casi en voz baja.

Contra la banalización de la libertad

Cuando Camila afirma que no cree en la idealización, no está rechazando su historia: está proponiendo una relación más honesta con ella: “No estoy a favor de la idealización de la persona”.

Esa postura dialoga con su propio linaje porque tanto el Che como Milanés fueron figuras profundamente humanas, atravesadas por su tiempo, por sus decisiones.

Reivindicar esa humanidad es, también, una forma de defender la libertad en su sentido más auténtico: no como slogan vacío, sino como práctica consciente, crítica y sensible.

Ser nieta del Che Guevara y de Pablo Milanés no es una carga, es una forma de la libertad.