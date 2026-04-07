¿Nos falta alguno?: Estos son los monumentos más visitados en Uruguay

El turismo cultural se consolida como uno de los principales motores de la actividad turística en Uruguay. Aunque el país no cuenta con un ranking oficial unificado sobre los monumentos más visitados, diversos datos del sector y relevamientos coinciden en señalar un conjunto de sitios que concentran gran parte del flujo de visitantes, tanto nacionales como extranjeros.
Entre ellos, destaca con claridad La Mano de Punta del Este, también conocida como Monumento al Ahogado. Esta escultura ubicada en la Playa Brava se ha convertido en una postal internacional y en uno de los puntos más fotografiados del país. Su fácil acceso, su ubicación en uno de los principales balnearios y su fuerte carga simbólica la posicionan como el ícono turístico por excelencia.
Monumentos imperdibles
Otro de los puntos de alta concurrencia es Casapueblo, la obra del artista Carlos Páez Vilaró. Situado en Punta Ballena, este complejo combina museo, galería de arte y arquitectura singular, lo que lo convierte en una experiencia cultural completa. Su propuesta, además, se ve reforzada por la ceremonia del atardecer, que atrae a visitantes durante todo el año.
En Montevideo, la Ciudad Vieja concentra una parte significativa del turismo cultural. Allí conviven múltiples edificios históricos, plazas y espacios patrimoniales que permiten recorrer distintas etapas de la historia nacional. Dentro de este circuito, el Palacio Salvo se erige como uno de los edificios más emblemáticos, tanto por su diseño arquitectónico como por su valor simbólico.
También en la capital, el Teatro Solís se posiciona como uno de los centros culturales más relevantes. Inaugurado en el siglo XIX, no solo es un espacio de espectáculos, sino también un atractivo turístico en sí mismo, con visitas guiadas que permiten conocer su historia y su arquitectura.
Otro sitio destacado es la Fortaleza del Cerro, un punto estratégico desde el cual se obtiene una de las vistas más amplias de Montevideo. Su valor histórico, vinculado a la defensa del territorio, se suma a su atractivo paisajístico, lo que explica su constante flujo de visitantes.
Fuera de la capital, el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento ocupa un lugar central en la lista de destinos más visitados. Su declaración como Patrimonio de la Humanidad refuerza su relevancia internacional. Las calles empedradas, las construcciones coloniales y su cercanía con Buenos Aires lo convierten en una parada obligada para quienes llegan al país.
Así, Uruguay consolida una oferta cultural basada en la diversidad de su patrimonio, donde cada monumento aporta una pieza imperdible en la construcción de su identidad turística. ¿Recordás algún otro monumento?