¿Nos falta alguno?: Estos son los monumentos más visitados en Uruguay

Casapueblo

En Montevideo, la Ciudad Vieja concentra una parte significativa del turismo cultural. Allí conviven múltiples edificios históricos, plazas y espacios patrimoniales que permiten recorrer distintas etapas de la historia nacional. Dentro de este circuito, el Palacio Salvo se erige como uno de los edificios más emblemáticos, tanto por su diseño arquitectónico como por su valor simbólico.

palacio-salvo-plaza-independencia-patrimoniouruguay.net_-800x450.jpg Día del Patrimonio en Montevideo.

También en la capital, el Teatro Solís se posiciona como uno de los centros culturales más relevantes. Inaugurado en el siglo XIX, no solo es un espacio de espectáculos, sino también un atractivo turístico en sí mismo, con visitas guiadas que permiten conocer su historia y su arquitectura.

_DAN7967.JPG El Teatro Solís incorpora chalecos vibratorios. Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Otro sitio destacado es la Fortaleza del Cerro, un punto estratégico desde el cual se obtiene una de las vistas más amplias de Montevideo. Su valor histórico, vinculado a la defensa del territorio, se suma a su atractivo paisajístico, lo que explica su constante flujo de visitantes.

Fortaleza del Cerro

Fuera de la capital, el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento ocupa un lugar central en la lista de destinos más visitados. Su declaración como Patrimonio de la Humanidad refuerza su relevancia internacional. Las calles empedradas, las construcciones coloniales y su cercanía con Buenos Aires lo convierten en una parada obligada para quienes llegan al país.

image00005 Barrio Histórico, patrimonio de la Humanidad. Intendencia de Colonia

Así, Uruguay consolida una oferta cultural basada en la diversidad de su patrimonio, donde cada monumento aporta una pieza imperdible en la construcción de su identidad turística. ¿Recordás algún otro monumento?