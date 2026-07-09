"Olor a Canela": el espectáculo infantil que emociona en la Sala Hugo Balzo

“Olor a Canela” transita sus últimas presentaciones en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del SODRE. La obra, que permanecerá en cartel hasta el 12 de julio, se ha convertido en una de las propuestas destacadas de las vacaciones de invierno, gracias a su delicada combinación de teatro, música y circo. Las entradas están a la venta en Tickantel.