“Olor a Canela” transita sus últimas presentaciones en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del SODRE. La obra, que permanecerá en cartel hasta el 12 de julio, se ha convertido en una de las propuestas destacadas de las vacaciones de invierno, gracias a su delicada combinación de teatro, música y circo. Las entradas están a la venta en Tickantel.
Funciones hasta el domingo 12
"Olor a Canela": el espectáculo infantil que emociona en la Sala Hugo Balzo
"Olor a Canela", propuesta de teatro, música y circo se despide este fin de semana del Auditorio Nacional del SODRE, invitando a las familias a compartir una historia sobre el amor, los recuerdos y el ciclo de la vida.