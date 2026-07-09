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Cultura y espectáculos Olor a Canela | Sodre | familia

Funciones hasta el domingo 12

"Olor a Canela": el espectáculo infantil que emociona en la Sala Hugo Balzo

"Olor a Canela", propuesta de teatro, música y circo se despide este fin de semana del Auditorio Nacional del SODRE, invitando a las familias a compartir una historia sobre el amor, los recuerdos y el ciclo de la vida.

Olor a Canela
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Por Redacción de Caras y Caretas

“Olor a Canela” transita sus últimas presentaciones en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del SODRE. La obra, que permanecerá en cartel hasta el 12 de julio, se ha convertido en una de las propuestas destacadas de las vacaciones de invierno, gracias a su delicada combinación de teatro, música y circo. Las entradas están a la venta en Tickantel.

La historia sigue a Renata y a su abuela Amalia, un vínculo entrañable a partir del cual se despliegan aventuras, personajes y la magia cotidiana que habita en las casas de las abuelas. Con sensibilidad y belleza, la puesta celebra la memoria afectiva y acompaña a grandes y chicos en la reflexión sobre la pérdida y el amor que perdura.

Una invitación para disfrutar en familia

Con dramaturgia de Apa Angeloni y Piero Bolognini y dirección de Angeloni, la pieza cuenta con las actuaciones de Florencia Falcón, Berta Pereira, Rodrigo Brocal y Mariel Almada.

Recomendada para mayores de seis años y con una duración aproximada de una hora, “Olor a Canela” ofrece una oportunidad única para compartir en familia antes de su despedida. Las funciones finales de este fin de semana prometen ser el cierre ideal para una obra que invita a reencontrarse con los recuerdos, la fantasía y los aromas que permanecen en el corazón.

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