Cortés: "Confío en que habrá legisladores que vean un poquito más allá de su interés político"

No obstante, sostuvo que existen indicadores que, a su juicio, muestran una evolución favorable para la población. "La economía de los hogares creció por encima del PBI en nuestro país en el año 2025, creció el salario real, y las jubilaciones. Y eso me parece que hay que decirlo, porque no lo estamos diciendo lo suficiente y es una buena noticia", afirmó.

Cortés contrastó esa situación con la del período de gobierno anterior y sostuvo que entonces "no crecían los salarios" y hubo pérdida del salario real durante varios años. Si bien reconoció que las restricciones fiscales limitan la posibilidad de aumentar el gasto público, entendió que "están pasando cosas buenas dentro del contexto internacional" y consideró que la percepción ciudadana no siempre refleja esa realidad debido al "ruido muy fuerte de la política".

En ese marco, señaló que las demandas presupuestales de los organismos públicos superan los recursos previstos por el Poder Ejecutivo. Mencionó especialmente a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, entre ellos la Universidad de la República, la ANEP y el Poder Judicial.

Sobre la institución universitaria, remarcó que "la solicitud de la Universidad de la República es superior a todo el incremento presupuestal previsto para el año 2027, ya sea por ley de presupuesto, sumado a lo que además se asigna como incremental en rendición de cuentas".

Las negociaciones por los votos

Sin embargo, indicó que la principal preocupación del oficialismo pasa hoy por lograr la aprobación general del proyecto. "Hoy no tenemos los votos, lo estamos construyendo. Hoy no sabemos si vamos a tener o no Rendición de Cuentas", expresó.

La diputada advirtió que un eventual rechazo impediría discutir cualquier redistribución de recursos. "Si no hay una aprobación en general del mensaje, luego no vamos a poder entrar a discutir si le damos un poquito más acá, o si reasignamos para acá o para allá, porque directamente caduca ahí la discusión", explicó.

En ese sentido, manifestó expectativas en que algunos legisladores de la oposición prioricen las necesidades presupuestales por encima de las diferencias políticas. "Espero y confío en que va a haber legisladores que van a ver un poquito más allá de su interés político menor", afirmó.

Entre los aspectos que destacó del proyecto mencionó la Asignación Única a la Infancia, a la que definió como "el buque insignia de esta Rendición de Cuentas". Agregó que negar recursos para esa política, destinada a reducir la pobreza infantil, "sería muy mezquino".

Consultada sobre la estrategia para conseguir los votos necesarios, Cortés señaló que ya comenzaron las reuniones formales entre las bancadas y la comisión parlamentaria, mientras que en paralelo continúan los contactos informales entre legisladores.

Explicó que, por su condición de representante por Canelones, mantiene diálogo frecuente con legisladores de ese departamento debido a las afinidades y preocupaciones compartidas. "Yo personalmente he dialogado con distintos legisladores de Canelones y de verdad espero que prime un poco el pensar", sostuvo.

Respecto a Cabildo Abierto, indicó que el panorama es adverso. "En este caso Cabildo Abierto está como muy cerrado, por lo menos hoy no están los votos de Cabildo", afirmó.

Cortés aseguró que el oficialismo continuará con las conversaciones en busca de respaldos individuales. En ese contexto, dijo esperar que algunos integrantes de la oposición adopten una posición diferente a la definida por sus partidos. "Yo espero, como sucedió de hecho en la votación del presupuesto, que haya legisladores que voten en base a su conciencia y a su parecer, y no tanto por disciplina", concluyó.