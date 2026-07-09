Vuelven los Días del Centro con descuentos y estacionamiento gratis

La medida permitirá estacionar gratis por hasta tres horas consecutivas. El tiempo comenzará a contarse desde el inicio del ticket de estacionamiento y, una vez superado ese límite, se cobrarán únicamente los minutos excedentes.

Cómo funciona el beneficio

Hasta 3 horas gratis en el área tarifada.

Aplica jueves 9 y viernes 10.

El tiempo debe utilizarse de forma continua.

No se puede fraccionar para usarlo en distintos momentos del día.

Dónde habrá promociones

Las promociones estarán disponibles en comercios adheridos de:

Centro

Cordón

Ciudad Vieja

La organización indicó que los detalles de cada descuento y las promociones vigentes pueden consultarse a través de Paseo Centro.

Una apuesta para mover el comercio

Los Días del Centro se realizan periódicamente con el objetivo de estimular la actividad comercial y atraer público a las principales zonas de compras de Montevideo, combinando rebajas en tiendas con beneficios de estacionamiento para facilitar el acceso de los consumidores.