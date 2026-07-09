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Sociedad Días del Centro | estacionamiento |

Beneficios

Vuelven los Días del Centro con descuentos y estacionamiento gratis

Los Días del Centro regresan con descuentos en comercios de Centro, Cordón y Ciudad Vieja, además de estacionamiento gratis por tres horas.

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Durante este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de julio, los comercios adheridos de Centro, Cordón y Ciudad Vieja ofrecerán descuentos y promociones, según informó la organización del evento.

Estacionamiento gratuito por tres horas

Uno de los principales beneficios será el estacionamiento sin costo en el área tarifada durante jueves 9 y viernes 10 de julio.

La medida permitirá estacionar gratis por hasta tres horas consecutivas. El tiempo comenzará a contarse desde el inicio del ticket de estacionamiento y, una vez superado ese límite, se cobrarán únicamente los minutos excedentes.

Cómo funciona el beneficio

  • Hasta 3 horas gratis en el área tarifada.

  • Aplica jueves 9 y viernes 10.

  • El tiempo debe utilizarse de forma continua.

  • No se puede fraccionar para usarlo en distintos momentos del día.

Dónde habrá promociones

Las promociones estarán disponibles en comercios adheridos de:

  • Centro

  • Cordón

  • Ciudad Vieja

La organización indicó que los detalles de cada descuento y las promociones vigentes pueden consultarse a través de Paseo Centro.

Una apuesta para mover el comercio

Los Días del Centro se realizan periódicamente con el objetivo de estimular la actividad comercial y atraer público a las principales zonas de compras de Montevideo, combinando rebajas en tiendas con beneficios de estacionamiento para facilitar el acceso de los consumidores.

FUENTE: Con información de Intendencia de Montevideo

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