Orquesta Departamental de Canelones presenta tributo a Jamaica

Con unos arreglos originales y creativos, la propuesta busca acordar con el público un recorrido por la historia y la geografía de la música. Canciones de The Skatalites, Bob Marley & The Wailers, Toots and the Maytals, Dancing Mood y The Police, entre otros, con respeto, pero con sonidos propios.

La renovación lógica, pero planificada desde la Dirección de Cultura y el responsable de los elencos -Luis Pérez Aquino-, genera una mixtura que mantiene tradición y frescura en cada uno de sus shows con músicos de primerísimo nivel. La sencillez con la que se mueven, presenta a una de las grandes big band del país, que invita a bailar y que traslada a la pista la libertad que se sintió en las calles de la joven Jamaica de los '60, mezclado con el aroma inconfundible del jazz caribeño.

La cita, es este sábado 20 de abril a las 20 horas, en la Sala Nelly Goitiño y con entrada Libre.