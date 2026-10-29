Con cambios, Carreño define la oncena y el sistema para visitar a Danubio

Por otra parte, la variante de la línea de tres defensores contempló a Sebastián Coates, Tomás Viera y Francisco Calvo en la última línea, disponiendo un mediocampo más poblado con Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Luciano González y Camilo Cándido, manteniendo arriba a Tiziano Correa junto al delantero Maximiliano Gómez en el ataque albo.

También el entrenador piensa en una línea de tres con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Tomas Viera, pasando a Francisco Calvo como carrilero por izquierda.

Más allá de la conformación táctica para el fin de semana, la planificación de Daniel Carreño contempla también la integración paulatina de los valores surgidos de las divisiones formativas de la institución, destacándose la presencia del zaguero juvenil Federico Pedrouzo, de 20 años y 1.80 metros de estatura, quien ha participado de los entrenamientos recientes del plantel principal con el objetivo de ganar rodaje y constituirse en una alternativa confiable ante la seguidilla de exigencias físicas y lesiones que afectan al grupo.

En el plano institucional y organizativo, la parcialidad tricolor ya cuenta con habilitación de entradas tras el anuncio oficial de la institución local, fijándose los costos para presenciar el compromiso en la tribuna cabecera a 500 pesos para socios y 700 para público general, mientras que para la tradicional tribuna de la palmera los valores ascienden a 700 pesos para socios y 950 para los boletos generales.

Calvo reservado por Costa Rica

Finalmente, el panorama deportivo inmediato de Nacional contempla nuevas preocupaciones de cara a la agenda oficial debido a la situación de Francisco Calvo, quien figura en la lista de preconvocados por la selección de Costa Rica para los próximos amistosos internacionales frente a Ecuador y Argentina, lo que de concretarse de manera definitiva dejaría al zaguero fuera del trascendental compromiso que el conjunto tricolor deberá disputar posteriormente ante Albion.