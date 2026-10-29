Con cambios, Carreño define la oncena y el sistema para visitar a Danubio

Nacional encara la recta final de su preparación con incógnitas de última hora mientras el cuerpo técnico liderado por Daniel Carreño ajusta los últimos detalles tácticos y de nombres con miras al trascendental encuentro de este domingo frente a Danubio en el Estadio Jardines del Hipódromo, un escenario siempre complejo donde los tricolores buscarán tres unidades vitales en la lucha por el campeonato y que, paralelamente, podría representar un golpe definitivo para las aspiraciones de permanencia del conjunto franjeado en la máxima categoría del fútbol uruguayo.
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Las bajas obligadas de Luciano Rodríguez y Luciano Boggio condicionan la pizarra del entrenador tricolor, quien mantiene abierta la discusión tanto sobre los nombres propios que saltarán a la cancha desde el primer minuto como sobre la estructura táctica a utilizar, oscilando entre la tradicional línea de cuatro defensores o la implementación de una defensa compuesta por tres zagueros netos ensayada durante las prácticas semanales de fútbol interno.
Los dos sistema que maneja el entrenador
En los movimientos tácticos ordenados en Los Céspedes, la alternativa de la línea de cuatro en el fondo estuvo integrada por Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo y Tomás Viera, respaldados en la zona medular por un mediocampo de cuatro hombres con Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva y Camilo Cándido, dejando la responsabilidad ofensiva para la dupla conformada por Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.
Por otra parte, la variante de la línea de tres defensores contempló a Sebastián Coates, Tomás Viera y Francisco Calvo en la última línea, disponiendo un mediocampo más poblado con Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Luciano González y Camilo Cándido, manteniendo arriba a Tiziano Correa junto al delantero Maximiliano Gómez en el ataque albo.
También el entrenador piensa en una línea de tres con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Tomas Viera, pasando a Francisco Calvo como carrilero por izquierda.
Más allá de la conformación táctica para el fin de semana, la planificación de Daniel Carreño contempla también la integración paulatina de los valores surgidos de las divisiones formativas de la institución, destacándose la presencia del zaguero juvenil Federico Pedrouzo, de 20 años y 1.80 metros de estatura, quien ha participado de los entrenamientos recientes del plantel principal con el objetivo de ganar rodaje y constituirse en una alternativa confiable ante la seguidilla de exigencias físicas y lesiones que afectan al grupo.
En el plano institucional y organizativo, la parcialidad tricolor ya cuenta con habilitación de entradas tras el anuncio oficial de la institución local, fijándose los costos para presenciar el compromiso en la tribuna cabecera a 500 pesos para socios y 700 para público general, mientras que para la tradicional tribuna de la palmera los valores ascienden a 700 pesos para socios y 950 para los boletos generales.
Calvo reservado por Costa Rica
Finalmente, el panorama deportivo inmediato de Nacional contempla nuevas preocupaciones de cara a la agenda oficial debido a la situación de Francisco Calvo, quien figura en la lista de preconvocados por la selección de Costa Rica para los próximos amistosos internacionales frente a Ecuador y Argentina, lo que de concretarse de manera definitiva dejaría al zaguero fuera del trascendental compromiso que el conjunto tricolor deberá disputar posteriormente ante Albion.