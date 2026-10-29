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Sociedad nubosidad |

pronóstico

Inumet pronostica abundante nubosidad, precipitaciones escasas y rachas de viento

De acuerdo a Inumet las precipitaciones más probables y aisladas se concentrarán durante la tarde y la noche en las regiones sur, este y suroeste.

Según Inumet habrá nubosidad y algunas precipitaciones

Según Inumet habrá nubosidad y algunas precipitaciones
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte oficial del tiempo para este jueves 29 de octubre, anticipando una jornada caracterizada por el aumento de la nubosidad, formación de neblinas y la probabilidad de precipitaciones escasas e intermitentes en varias zonas del territorio nacional.

A pesar de la inestabilidad puntual, las marcas térmicas se mantendrán en rangos templados, alcanzando picos máximos de 25 °C en los departamentos del litoral oeste y del norte.

Comportamiento atmosférico por regiones

El informe técnico del Inumet detalla la siguiente evolución meteorológica por franjas geográficas:

  • Montevideo y Área Metropolitana: Se prevé una jornada que irá de nubosa a cubierta. Tras una mañana con neblinas, hacia la tarde y la noche se aguarda una baja probabilidad de lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C, con vientos del sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en la zona costera.

  • Zona Suroeste y Centro-Sur: La mañana comenzó con presencia de neblinas y nieblas aisladas. Con el correr de las horas el cielo se mantendrá nuboso y cubierto, esperando precipitaciones escasas e intermitentes. La mínima se ubicó en los 7 °C y las máximas treparán hasta los 25 °C, con vientos del sector norte rotando al este.

  • Zona Este: Ambiente húmedo con formación de bancos de niebla matinales. La tarde y la noche presentarán condiciones para el desarrollo de lluvias aisladas y vientos del sector este de hasta 30 km/h, con rachas de 40 km/h en la franja marítima. La mínima fue de 8 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.

  • Zona Norte (Noroeste y Noreste): Se mantendrá como la región con menor inestabilidad. Si bien predominará el cielo nuboso y con períodos de cubierto, no se anticipan precipitaciones significativas en el noroeste. Las temperaturas mínimas se posicionan entre los 8 °C y 11 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 24 °C y 25 °C.

Perspectiva para el cierre de la semana

Para el viernes 30 de octubre, el organismo meteorológico prevé la persistencia de cierta inestabilidad residual con mejoras temporarias, vientos moderados y temperaturas que se mantendrán estables en el entorno de los 19 °C a 24 °C en todo el país. Se recomienda precaución en la navegación fluvial y marítima debido a la presencia de rachas de viento en zonas costeras.

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