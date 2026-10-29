Inumet pronostica abundante nubosidad, precipitaciones escasas y rachas de viento

Montevideo y Área Metropolitana: Se prevé una jornada que irá de nubosa a cubierta. Tras una mañana con neblinas, hacia la tarde y la noche se aguarda una baja probabilidad de lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C, con vientos del sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en la zona costera.

Zona Suroeste y Centro-Sur: La mañana comenzó con presencia de neblinas y nieblas aisladas. Con el correr de las horas el cielo se mantendrá nuboso y cubierto, esperando precipitaciones escasas e intermitentes. La mínima se ubicó en los 7 °C y las máximas treparán hasta los 25 °C, con vientos del sector norte rotando al este.

Zona Este: Ambiente húmedo con formación de bancos de niebla matinales. La tarde y la noche presentarán condiciones para el desarrollo de lluvias aisladas y vientos del sector este de hasta 30 km/h, con rachas de 40 km/h en la franja marítima. La mínima fue de 8 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.