Camino a Madrid: el Plan de Peñarol para recuperar a Leo Fernández

Peñarol mantiene un trabajo especial y minucioso que incluirá un viaje a Madrid en la puesta a punto de Leonardo Fernández, quien transita la etapa final de la recuperación tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La grave lesión se produjo el pasado 10 de abril en Bogotá, durante el debut aurinegro en la Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe, luego de una dura infracción del defensor Víctor Moreno que no fue sancionada como penal por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela. Tras el desafortunado episodio, el talentoso mediocampista viajó a España para ser intervenido quirúrgicamente el 21 de abril por el especialista Manuel Leyes en la Clínica Olympia de Madrid, marcando el inicio de un riguroso proceso médico y físico.