Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Madrid | Leo Fernández | Club Atlético Peñarol

Etapa final

Camino a Madrid: el Plan de Peñarol para recuperar a Leo Fernández

El itinerario contempla un nuevo viaje a Madrid para que el doctor Leyes realice un relevamiento exhaustivo mediante tecnología de última generación.

Leo Fernández viaja a Madrid para acelerar su recuperación.

Leo Fernández viaja a Madrid para acelerar su recuperación.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol mantiene un trabajo especial y minucioso que incluirá un viaje a Madrid en la puesta a punto de Leonardo Fernández, quien transita la etapa final de la recuperación tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La grave lesión se produjo el pasado 10 de abril en Bogotá, durante el debut aurinegro en la Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe, luego de una dura infracción del defensor Víctor Moreno que no fue sancionada como penal por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela. Tras el desafortunado episodio, el talentoso mediocampista viajó a España para ser intervenido quirúrgicamente el 21 de abril por el especialista Manuel Leyes en la Clínica Olympia de Madrid, marcando el inicio de un riguroso proceso médico y físico.

Los primeros pasos del tratamiento resultaron fundamentales para sentar las bases de su evolución, priorizando la activación de cuádriceps y glúteos desde el primer momento, incluso durante los diez días iniciales en los que debió utilizar muletas, con el objetivo primordial de conservar el tono muscular. Posteriormente, entre mayo y julio, el volante encaró una fase intermedia enfocada en el fortalecimiento mediante sentadillas parciales y sesiones de bicicleta estática, logrando devolverle estabilidad y equilibrio a la articulación para proyectar paulatinamente el retorno a los trabajos de campo.

El plan de Peñarol para Leo

El avance del plan continuó a ritmo firme a partir de agosto con la inclusión de trotes suaves en cinta, alcanzando en la actualidad una etapa ilusionante en la que el futbolista entrena en el gimnasio, corre sobre el césped y realiza remates sin oposición. De cara a los próximos días, la sanidad carbonera prevé incrementar la exigencia incorporando cambios de dirección a velocidad y ejercicios específicos de fútbol. Además, el itinerario contempla un nuevo viaje a Madrid para que el doctor Leyes realice un relevamiento exhaustivo mediante tecnología de última generación no disponible en Uruguay, lo que permitirá precisar con mayor rigor la fecha estimada para su regreso formal a la actividad.

La principal atención del cuerpo técnico y la sanidad se centra ahora en gestionar la ansiedad del jugador, cuya predisposición y deseos de volver a competir son absolutos, evitando precipitar los plazos recomendados. En la interna de la institución no descartan que Fernández pueda integrar el plantel para una eventual definición de la Liga AUF Uruguaya si los dirigidos por Diego Aguirre obtienen la clasificación. Aunque es consciente de que no llegará al cien por ciento de su plenitud física y futbolística, la conducción técnica valora sumar su jerarquía y pegada en caso de requerir su aporte en las instancias decisivas del torneo.

Temas

Te puede interesar