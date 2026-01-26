Montevideo es sede de una de las propuestas audiovisuales más singulares del circuito cultural internacional. TAKKUUK, una obra que combina cine documental, instalación inmersiva y banda sonora original, se exhibe del 22 al 31 de enero en Magma Futura, con entrada libre. Las funciones con la proyección del documental comienzan a las 18.30 hs.
Arte inmersivo
TAKKUUK: una experiencia audiovisual que une arte, cultura indígena y crisis climática
La instalación cinematográfica y sonora TAKKUUK llegó a Montevideo para proponer un viaje sensorial al Ártico y a las voces de sus comunidades originarias, en un cruce potente entre música electrónica, documental y activismo ambiental.