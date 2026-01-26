Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos TAKKUUK | Montevideo | arte

Arte inmersivo

TAKKUUK: una experiencia audiovisual que une arte, cultura indígena y crisis climática

La instalación cinematográfica y sonora TAKKUUK llegó a Montevideo para proponer un viaje sensorial al Ártico y a las voces de sus comunidades originarias, en un cruce potente entre música electrónica, documental y activismo ambiental.

Por Redacción de Caras y Caretas

Montevideo es sede de una de las propuestas audiovisuales más singulares del circuito cultural internacional. TAKKUUK, una obra que combina cine documental, instalación inmersiva y banda sonora original, se exhibe del 22 al 31 de enero en Magma Futura, con entrada libre. Las funciones con la proyección del documental comienzan a las 18.30 hs.

El proyecto invita a reflexionar sobre la vida de los pueblos indígenas del Ártico, su cultura ancestral y el impacto directo del cambio climático en su territorio.

Voces del Ártico en clave contemporánea

TAKKUUK se apoya en relatos íntimos y de primera mano de comunidades indígenas de Groenlandia, Noruega, Suecia y Canadá. La obra pone el foco tanto en la urgencia ambiental como en la riqueza cultural inuit, evitando miradas folclorizantes y apostando por una narrativa honesta y colaborativa. “El clima del Ártico está cambiando rápidamente, pero también es importante mostrar lo increíble que es la cultura inuit”, señala la artista Charlotte Qamaniq.

Un cruce musical sin precedentes

Uno de los ejes centrales del proyecto es su banda sonora, que reúne al reconocido dúo de música electrónica BICEP con siete artistas indígenas. Para Niilas, uno de los participantes, esta colaboración marca un punto de inflexión: “Normaliza el trabajo conjunto con artistas indígenas y nos ubica en un plano profesional sin exotización”.

Arte para activar conciencia

Desarrollada por EarthSonic, una iniciativa global de la organización In Place of War, TAKKUUK busca ampliar las formas de narrar el cambio climático. “Contar estas historias de otra manera puede ser un comienzo”, destacó The Guardian. En esa línea, BICEP subraya que los efectos del Ártico anticipan transformaciones que impactarán en todo el planeta.

En Magma Futura, TAKKUUK propone una experiencia inmersiva que cruza arte, memoria y urgencia climática, invitando al público a escuchar —y sentir— lo que el Ártico tiene para decir.

