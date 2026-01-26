TAKKUUK: una experiencia audiovisual que une arte, cultura indígena y crisis climática

Un cruce musical sin precedentes

Uno de los ejes centrales del proyecto es su banda sonora, que reúne al reconocido dúo de música electrónica BICEP con siete artistas indígenas. Para Niilas, uno de los participantes, esta colaboración marca un punto de inflexión: “Normaliza el trabajo conjunto con artistas indígenas y nos ubica en un plano profesional sin exotización”.

Arte para activar conciencia

Desarrollada por EarthSonic, una iniciativa global de la organización In Place of War, TAKKUUK busca ampliar las formas de narrar el cambio climático. “Contar estas historias de otra manera puede ser un comienzo”, destacó The Guardian. En esa línea, BICEP subraya que los efectos del Ártico anticipan transformaciones que impactarán en todo el planeta.

En Magma Futura, TAKKUUK propone una experiencia inmersiva que cruza arte, memoria y urgencia climática, invitando al público a escuchar —y sentir— lo que el Ártico tiene para decir.