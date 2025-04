Korolova y Hozho: las estrellas de la electrónica llegan a Uruguay

Uruguay se prepara para recibir dos noches inolvidables en Hangar 33, el nuevo epicentro de la música electrónica en las afueras de Montevideo. Dos nombres que marcan la vanguardia global del género se presentarán en nuestro país: Korolova y Hozho, dos artistas con trayectorias únicas, sonidos hipnóticos y propuestas que trascienden lo musical para convertirse en experiencias sensoriales completas en el "Reverb music is the medicine of the mind".