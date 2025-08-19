A 89 años del asesinato de Lorca: el mito del amante uruguayo y de la tumba secreta

El monolito y el osario

En 1953, luego de una misteriosa ausencia, Amorim impulsó la construcción del primer monumento del mundo dedicado a García Lorca. Lo erigió en Salto, a orillas del río Uruguay, con versos de Antonio Machado grabados en la piedra:



"Labrad, amigos / de piedra y sueño en el Alhambra / un túmulo al poeta / sobre una fuente donde llore el agua / y eternamente diga: el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!".

noticia_normal Inauguración del monolito, primer monumento del mundo erigido en memoria de Federico García Lorca

La inauguración fue un hecho cultural de enorme relevancia: Margarita Xirgú, amiga y musa de Lorca, interpretó los fragmentos finales de Bodas de Sangre junto a actores de la Comedia Nacional. Testigos recuerdan que mujeres del barrio, conmovidas hasta las lágrimas, se acercaron a darle el pésame creyendo que Xirgú era la madre del poeta.

En el acto, Amorim, el único interviniente, dijo: "Pueblo salteño que hiciste posible sin una sola vez adversa este silencioso y sencillo acto justiciero, gracias. Gracias por lo que intuyes, por lo que adivinas y por lo que sostienes en el ámbito de mi patria". A continuación los albañiles abrieron una fosa detrás de la lápida y enterraron una caja blanca, de las proporciones de un osario, 40x50x60, sobre la cual, Amorim sentenció: "Aquí, en un modesto pliegue del suelo, que me tendrá preso para siempre, está Federico…".

La leyenda sostiene que allí podrían haberse colocado los restos del poeta español, trasladados de manera clandestina desde Granada. Se ha dicho que Amorim incluso viajó a España en 1952 y a través de sus contactos, sobornos y gran fortuna, recuperó el cuerpo de su amado.