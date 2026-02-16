A los 95 años falleció Robert Duvall, recordado por "El Padrino" y "Apocalypse Now"

Actor de prestigio

Nacido en San Diego, California, Duvall interpretó una amplia variedad de papeles, desde vaqueros hasta militares.

Asistió a Principia College, en Illinois, y sirvió en el ejército durante la Guerra de Corea. Estudió arte dramático con el célebre Sanford Meisner.

Duvall apareció en varias obras de teatro antes de ser elegido para la versión cinematográfica de “Matar a un ruiseñor” en el pequeño pero clave papel de Arthur “Boo” Radley, en 1962.

Le siguió una serie de papeles en cine, entre ellos el villano frente a John Wayne en “True Grit”, la única actuación de Wayne que ganó un Oscar, o el rol del mayor Frank Burns en la película “MAS*H”, de Robert Altman.

El papel como el abogado de la familia Corleone, Tom Hagen, en “El Padrino”, impulsó a Duvall a otro nivel. El actor trabajó de forma constante a partir de entonces.

Ganador del Oscar

Duvall ganó el Oscar a mejor actor por interpretar a un cantante de música country en la película de 1983 “Tiernas misericordias”, en la que él mismo cantó.

También recibió nominaciones por su papel como un marine en conflicto con su familia en “The Great Santini”, y como el teniente coronel Kilgore en la épica sobre la guerra de Vietnam “Apocalypse Now”, que lo reunió con Coppola y en la que pronunció la célebre frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”.

(En base a Sputnik y CNN)