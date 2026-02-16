Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Robert Duvall |

se fue un gran actor

A los 95 años falleció Robert Duvall, recordado por "El Padrino" y "Apocalypse Now"

Robert Duvall interpretó diversos papeles, desde vaqueros a militares, pero obtuvo su consagración a partir de "El Padrino".

Robert Duvall (centro), como el coronel Kilgore en&nbsp;“Apocalypse Now”.

El actor Robert Duvall, ganador de un premio Oscar y conocido por sus papeles en las aclamadas "El Padrino" y "Apocalypse Now", falleció a los 95 años, informó este lunes su esposa, Luciana Duvall, en una publicación en redes sociales. Duvall murió el domingo en su casa del estado de Virginia, Estados Unidos.

"Ayer (domingo) nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar el público", dijo su esposa en un mensaje en Facebook.

No se realizará un servicio formal, añadió. En su lugar, “la familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

Actor de prestigio

Nacido en San Diego, California, Duvall interpretó una amplia variedad de papeles, desde vaqueros hasta militares.

Asistió a Principia College, en Illinois, y sirvió en el ejército durante la Guerra de Corea. Estudió arte dramático con el célebre Sanford Meisner.

Duvall apareció en varias obras de teatro antes de ser elegido para la versión cinematográfica de “Matar a un ruiseñor” en el pequeño pero clave papel de Arthur “Boo” Radley, en 1962.

Le siguió una serie de papeles en cine, entre ellos el villano frente a John Wayne en “True Grit”, la única actuación de Wayne que ganó un Oscar, o el rol del mayor Frank Burns en la película “MAS*H”, de Robert Altman.

El papel como el abogado de la familia Corleone, Tom Hagen, en “El Padrino”, impulsó a Duvall a otro nivel. El actor trabajó de forma constante a partir de entonces.

Ganador del Oscar

Duvall ganó el Oscar a mejor actor por interpretar a un cantante de música country en la película de 1983 “Tiernas misericordias”, en la que él mismo cantó.

También recibió nominaciones por su papel como un marine en conflicto con su familia en “The Great Santini”, y como el teniente coronel Kilgore en la épica sobre la guerra de Vietnam “Apocalypse Now”, que lo reunió con Coppola y en la que pronunció la célebre frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”.

(En base a Sputnik y CNN)

