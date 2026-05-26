Ananda y el viaje por los Mandalas: una historia para reconectar con la creatividad y los vínculos

En el marco de las celebraciones por el Mes del Libro, el Instituto de los Jóvenes (IDEJO) realizará este viernes 29 de mayo la presentación de Ananda y el viaje por los Mandalas, el primer libro de la artista plástica uruguaya Marcela Bidondo. La actividad será con entrada gratuita y tendrá lugar a las 17 horas en la sede del instituto, ubicada en Avenida 19 de Abril 3333, en Montevideo.