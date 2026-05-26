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Cultura | libro | creatividad |

Mes del Libro

Ananda y el viaje por los Mandalas: una historia para reconectar con la creatividad y los vínculos

La artista plástica uruguaya Marcela Bidondo presentará este 29 de mayo su primer libro, una historia inspirada en el vínculo con su perrita Ananda que invita a explorar el universo de los mandalas desde la imaginación, el afecto y la creatividad.

Entre mandalas y afectos: Marcela Bidondo presenta su primer libro en Montevideo.

Entre mandalas y afectos: Marcela Bidondo presenta su primer libro en Montevideo.
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de las celebraciones por el Mes del Libro, el Instituto de los Jóvenes (IDEJO) realizará este viernes 29 de mayo la presentación de Ananda y el viaje por los Mandalas, el primer libro de la artista plástica uruguaya Marcela Bidondo. La actividad será con entrada gratuita y tendrá lugar a las 17 horas en la sede del instituto, ubicada en Avenida 19 de Abril 3333, en Montevideo.

La obra propone un recorrido sensible y creativo a través del universo de los mandalas, combinando fantasía, arte y aprendizaje emocional. La protagonista es Ananda, una perrita real rescatada que vive junto a la autora y cuya historia inspiró la creación del libro.

Según explica la presentación, el relato nació a partir del vínculo afectivo entre Bidondo y Ananda, transformándose en una invitación al autodescubrimiento, la alegría y la valoración de los vínculos cotidianos. La publicación está dirigida tanto a niños como a adultos y busca acercar el arte de los mandalas como herramienta de creatividad y conexión personal.

El libro incluye además un código QR que permite acceder a mandalas exclusivos para colorear en casa, ampliando la experiencia artística más allá de las páginas impresas.

Marcela Bidondo es artista plástica egresada de Bellas Artes y cuenta con más de veinte años de trayectoria artística y formación en Europa. Desde su atelier en Montevideo desarrolla talleres y procesos vinculados al arte consciente y al mandala como herramienta de exploración interior y bienestar emocional.

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La actividad se realizará en el IDEJO, una institución educativa con enfoque ecológico y holístico que promueve propuestas vinculadas al autoconocimiento, la creatividad y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

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