Al FILO del cristal que muestra tanto tus sombras como tu luz

Pensemos en los renacentistas y sus virtudes en varios terrenos. La primera persona que nos viene a la mente es Leonardo Da Vinci pero la historia (por suerte) es mucho más extensa. De hecho, recientemente, ha circulado un video de una entrevista que dio Björk hace varios años pero que la vorágine virtual volvió a traerla a la luz , donde ella comenta que la relación con la ciencia, y específicamente con las matemáticas, es casi crucial. Si, adiós sueño personal de escribir canciones pero celebro este nuevo "Renacimiento". Y no sólo sería un movimiento histórico traído a la actualidad, es también una palabra con gran simbolismo por sí misma y se podría asociar con la canción "Internado" de la banda. Si, esta nota va con deberes. Requiere que escuchen el disco homónimo al nombre de la banda y un factor no menor, presten atención a las letras.

Sobre las letras, la honestidad, la oscuridad, la luz y la ciencia

Dije que iba a intentar mantener un orden pero no siempre es posible así que vuelvo para atrás y hacia lo personal para relatar lo colectivo. Cuando tenía 11, yo escuchaba muchas canciones en la radio y mi madre (mi amada Brenda) se empezó a preocupar un poco por las letras que me escuchaba repetir cual loro y decidió esa Navidad regalarme el cassette del álbum Disintegration de The Cure. Yo estaba estudiando inglés, no había Google así que busqué las letras del librillo en el diccionario y ahí entendí que no importa el idioma, ni el país, nadie es responsable de dónde nace ni qué lenguaje termina hablando pero hay algo universal: las emociones cuando provienen desde la honestidad. Sobre este punto hablamos con FILO.

Como Cecilia escribe las letras, opté por consultarle a Cototo y a Marcelo sobre su perspectiva de la relevancia de las mismas en el contexto de las melodías.

Ambos asintieron en este factor como bisagra de su expresión artística y son conscientes que vivimos en un mundo que, salvo honrosas excepciones, el marketing musical apunta a letras que promueven los vínculos humanos como descartables y eso se traduce socialmente en la vestimenta quizás manufacturada con prácticas laborales dudosas (pero muy económicas); en la comida rápida que nunca sacia y hasta en la forma de respirar. No es que esté bien ni mal porque no me reuní con ellos para volvernos jueces del mundo pero sí para entender dónde estamos parados y hacia dónde quieren ir artísticamente.

Marcelo menciona: "nos estamos conociendo", frase un poco en broma con esta modalidad de vida que se nos quiere imponer donde podamos liberarnos de toda responsabilidad desde un solo enunciado , pero que en este caso hace referencia a que con cada uno de los integrantes de FILO han trabajado en diferentes instancias pero no todos juntos a la vez como ahora y están empezando a crear desde las diferencias y similitudes de cada uno. Están descubriendo virtuosismo de algunos compañeros con arreglos musicales y con instrumentos y de repente no tenían a esas personas asociadas con esos talentos y entre todos se están redescubriendo. Otro renacer.

Nuevamente la oscuridad y la luz. La luz y la oscuridad

No, no es una referencia a The dark side of the moon de Pink Floyd, es la descripción de la humanidad misma. Toda luz se ve porque estabas a oscuras o toda oscuridad se percibe cuando se va la luz y eso también pasa con FILO. Le mencioné a Cecilia que por momentos sus letras parecen voluntariamente inconclusas como si fueran una invitación o puntapié para que las termine el escucha. La noté dubitativa y lo que expresó realmente desear al escribir es mostrar la crudeza de la realidad, de las experiencias vividas , nada más ni nada menos que la famosa dicotomía entre el Eros y Tánatos. Ante algo tan atávico y universal , ¿cómo ser ajena a esta propuesta?, ¿Alguien podría?.

Lo universal

Quizás sea un defecto, o al menos algo poco apropiado, preguntar por las influencias porque los artistas te están abriendo las puertas y todo el espectro de su arte y una sale colgada con esta pregunta pero hay ciertos sonidos cuyas influencias quise preguntar. Si bien los tres están de acuerdo en que no tienen prejuicios musicales y escuchan artistas de todo el mundo, individualmente Marcelo y Alfonsina fueron parte del proyecto El No Viento de la luna de homenaje a Eduardo Darnauchans con una gran versión de "De los relojeros" y yendo más atrás en el tiempo uno puede recordar la versión de "Ojos Rojos" que Buenos Muchachos hizo de la canción de Buitres (además en el video original de Buitres se puede ver a Pedro Dalton como actor principal y donde además toca uno de los hermanos de Marcelo y Pedro: Orlando). Esto ya no es un hilo rojo, es todo un carrete.

Al hablar de las referencias tomadas a la hora de escribir, Cecilia menciona a Pixies, Pj Harvey, Nick Cave (con o sin The Bad Seeds) y hablamos de lo mainstream versus lo no mainstream pero recordamos que en los 90's justo lo masivo es lo que hoy conocemos como "alternativo" así que el mundo da tantas vueltas que vale la pena el intento de proponer aunque el contexto actual parezca más difícil.

La labor educativa del arte o no

Esta es una cuestión sobre la que se suele discutir mucho ya que nadie quiere asumir la función casi soberbia de "yo te voy a mostrar lo que es buena música" , ni siquiera sabemos si alguien tiene esa capacidad ni ese rol ni si se debería. Lo que Cototo, Cecilia y Marcelo si acuerdan es poder dar la oportunidad de acceder a lo que hacen. Si bien todos debemos subsistir en este mundo y por eso es necesario que se vendan discos y entradas a los espectáculos, ellos se han presentado a varios fondos concursables nacionales e internacionales sabiendo de esta necesidad de libre acceso a las propuestas culturales ,y para que eso suceda, se necesita financiación externa. Son conscientes que hay lugares de Uruguay a los que una propuesta como la de FILO sería difícil de llevar y montar un show , tanto por lo que proponen musicalmente como por los costos asociados pero no por eso quieren dejar de intentarlo y ahí sí entra en la ecuación (matemáticas y ciencia otra vez) la educación. La educación, en este caso, como sinónimo de oportunidad y no de iluminados versus legos. No, no se mal entienda.

Si hay algo que propone y promueve FILO es la humildad y honestidad y de ahí la búsqueda de la democratización del acceso a su propuesta y a la de todos los colegas.

Los integrantes de FILO son Marcelo Fernández, Diego Morales, Lali Gaspari, Alfonsina, Pancho Coelho y Cototo Cuello.

Por lo pronto, lo más cercano es darse la oportunidad de escucharlos ya que están disponibles en Spotify, Youtube y afines, y si tu billetera te lo permite, no dejes de verlos el 14 de Marzo en Sociedad Urbana Villa Dolores cuyas entradas están a la venta en Redtickets: https://redtickets.uy/evento/FILO--MUX-en-la-SUVD/19969/

Lo importante es no dejarlos sin vos y Sin Voz , y si , esto último es una invitación a que escuchen atentamente la canción de ellos que lleva ese título.