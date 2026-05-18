La música popular del Río de la Plata encontrará una nueva celebración el próximo miércoles 27 de mayo a las 20:30 horas, cuando Guitarras de Bareto suba al escenario de la Sala Hugo Balzo para presentar “Baretaje”, un espectáculo que recorre el universo sonoro de la tradición criolla desde una sensibilidad actual y profundamente vinculada al territorio.
"Baretaje"
Guitarras de Bareto llega a la Sala Hugo Balzo con un viaje por la música rioplatense
El cuarteto uruguayo presentará el 27 de mayo un espectáculo que combina milongas, tangos, zambas y valses criollos desde una mirada contemporánea.