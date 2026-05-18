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Cultura | Guitarras de Bareto | Cuarteto | Sala Hugo Balzo

"Baretaje"

Guitarras de Bareto llega a la Sala Hugo Balzo con un viaje por la música rioplatense

El cuarteto uruguayo presentará el 27 de mayo un espectáculo que combina milongas, tangos, zambas y valses criollos desde una mirada contemporánea.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La música popular del Río de la Plata encontrará una nueva celebración el próximo miércoles 27 de mayo a las 20:30 horas, cuando Guitarras de Bareto suba al escenario de la Sala Hugo Balzo para presentar “Baretaje”, un espectáculo que recorre el universo sonoro de la tradición criolla desde una sensibilidad actual y profundamente vinculada al territorio.

Formado en 2013, el grupo consolidó una identidad artística basada en el diálogo entre tres guitarras y contrabajo, una estructura clásica que el conjunto resignifica a través de arreglos propios y una búsqueda estética ligada a las músicas de raíz. La formación está integrada por Diego Oyhantcabal, Federico Brann y Felipe Giordano en guitarras, junto a Andrés Pigatto en contrabajo.

Un repertorio que dialoga con la memoria popular

“Baretaje” propone un recorrido por distintas piezas del repertorio de la banda, entrelazadas con géneros emblemáticos como la milonga, el tango, la zamba y el vals criollo. El espectáculo se presenta como una experiencia sonora que rescata elementos del cancionero rioplatense sin caer en la nostalgia, apostando a nuevas formas de interpretación y recreación musical.

En sus primeros años, el conjunto contó con el acompañamiento del maestro Eduardo “Toto” Méndez, figura clave en la transmisión de la tradición guitarrística uruguaya.

Una trayectoria ligada a la música de raíz

Desde la edición de su primer álbum en 2017, Guitarras de Bareto ha participado en importantes escenarios y ciclos culturales del país, entre ellos el Festival Músicas del Uruguay del MEC, la Semana Criolla del Prado y el Festival Internacional de Guitarra. También se ha presentado en salas emblemáticas como la Sala Zitarrosa y el Teatro Solís.

La presentación en la Sala Hugo Balzo reafirma el crecimiento de una propuesta artística que combina técnica, sensibilidad y una fuerte conexión con la tradición musical uruguaya.

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