Guitarras de Bareto llega a la Sala Hugo Balzo con un viaje por la música rioplatense

En sus primeros años, el conjunto contó con el acompañamiento del maestro Eduardo “Toto” Méndez, figura clave en la transmisión de la tradición guitarrística uruguaya.

Una trayectoria ligada a la música de raíz

Desde la edición de su primer álbum en 2017, Guitarras de Bareto ha participado en importantes escenarios y ciclos culturales del país, entre ellos el Festival Músicas del Uruguay del MEC, la Semana Criolla del Prado y el Festival Internacional de Guitarra. También se ha presentado en salas emblemáticas como la Sala Zitarrosa y el Teatro Solís.

La presentación en la Sala Hugo Balzo reafirma el crecimiento de una propuesta artística que combina técnica, sensibilidad y una fuerte conexión con la tradición musical uruguaya.