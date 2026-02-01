Hacete socio para acceder a este contenido

Nueva noche de concurso

Carnaval: tres conjuntos históricos se presentan esta noche

Madame Gótica (Revista), Curtidores de Hongos (Murga), Sociedad Anónima (Humoristas) y La Gran Muñeca (Murga) actuarán en el Teatro de Verano.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Se viene una nueva noche de actividad en el Teatro de Verano, que recibirá la séptima etapa del Concurso Oficial del Carnaval, que el próximo lunes no tendrá actuaciones debido a la celebración de la fiesta de Iemanjá en la Playa Ramírez.

  • 20:30 - Madame Gótica (Revista)
  • 21:45 - Curtidores de Hongos (Murga)
  • 23:00 - Sociedad Anónima (Humoristas)
  • 00:15 - La Gran Muñeca (Murga)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

Madame Gótica (Revista)

Luego de haber superado la prueba de admisión, el conjunto comandado por Katya Zakarián llega para presentar su espectáculo denominado "¿Y si fuera al revés?". Los textos son de Pablo Benítez, Leonardo Pacella, Daniel Avedian, mientras que la puesta en escena es de la propia Zakarían junto a Pacella.

Las coreografías pertenecen a Katya Zakarian, Mariana Fernández, Micaela Saporitti, Magdalena Díaz, Joaquín Alonso, Valentina Pardo y los arreglos corales y musicales a Mauro Saldivia.

Curtidores de Hongos (Murga)

Una de las murgas más longevas (hasta este Carnaval era la decana), llega en busca de cambiar la cara respecto a lo que han sido sus espectáculos en los últimos años. Una de las decisiones de Danile Carluccio fue cambiar el equipo encargados de los textos, siendo Rodrigo Franco, Mauricio Quintela, Leandro Lacuesta, Freddy González los encargados de armar el espectáculo denominado "Ciudad siniestra".

La dirección escénica y arreglos corales son de Diego Perrou, mientras que la puesta en escena es de Freddy González.

Sociedad Anónima (Humoristas)

Desde San José, los humoristas de Carlos Barceló y Ana Perdomo, llegan para presentar su espectáculo "Ataduras" escrito por Carlos Barceló, Paula Barceló y Clever Esteche. Los arreglos corales son de Diego García y Juan Tacua Torres.

Además, este año el conjunto utilizará un texto del escritor fallecido en 2003, Julio César Castro Juceca, el cuál es inédito y se estrenará esta noche.

La Gran Muñeca (Murga)

La murga de la familia Mega siempre se espera con expectativa y este año no es la excepción. La gran novedad es que para este Carnaval, Jimena Márquez y Jimena Vázquez son las encargadas de la dirección artística y textos del conjunto.

Además de su presencia en la parte técnica y como componentes, La Gran Muñeca volverá a tener a Agustin Amuedo como arreglador coral y director escénico del espectáculo que se denominará "En vivo".

