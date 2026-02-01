Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Nacional | operativo | Peñarol

Partido de alto riesgo

Detienen a dos hinchas de Nacional armados durante la primera fase del Operativo Clásico

En el marco del Operativo Clásico dispuesto por el Ministerio del Interior para el partido de la Supercopa, la Policía detuvo a dos personas en la madrugada del sábado.

Despliegue de seguridad previo al partido entre Peñarol y Nacional

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

El despliegue de seguridad previo al partido entre Peñarol y Nacional comenzó en la madrugada del sábado con tareas preventivas en distintos puntos de Montevideo. Dos personas con antecedentes fueron detenidas y se incautó un arma de fuego en la zona de La Blanqueada.

El procedimiento se llevó a cabo durante la primera fase del operativo, orientada a la prevención y el control en zonas consideradas sensibles.

Según informó la cartera, efectivos policiales realizaban patrullajes en la intersección de Jaime Cibils y Cornelio Cantera, en el barrio La Blanqueada, cuando detectaron la actitud sospechosa de dos personas. Al proceder a su identificación y registro, se constató que uno de los hombres llevaba un arma de fuego oculta entre sus ropas.

Ambos individuos, de 26 y 40 años, fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía competente. De acuerdo con la información oficial, los dos contaban con antecedentes judiciales y figuraban en el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos, una base de datos utilizada para reforzar los controles en eventos de alta convocatoria.

Los policías actuantes pertenecen a la Dirección de Seguridad en el Deporte y cumplían funciones de vigilancia debido al clásico que se disputará este domingo desde las 20:00 horas en el Estadio Centenario, con la presencia de hinchadas de Peñarol y Nacional.

Operativo Clásico

El Operativo Clásico contempla la participación de 832 efectivos y tendrá su despliegue principal a partir de las 14:00 horas del domingo en las inmediaciones del estadio. No obstante, desde el miércoles se desarrollaron tareas de patrullaje en el entorno del Centenario, el Campeón del Siglo, el Gran Parque Central, así como en sedes sociales y ciudades deportivas de ambos clubes.

El dispositivo incluirá a la Guardia Republicana con equipos K9 para inspecciones dentro del estadio y una zona de exclusión vehicular delimitada por Las Heras, Ricaldoni y avenida Italia. Además, se definieron accesos diferenciados para cada hinchada y un protocolo especial para la salida del equipo ganador, que deberá permanecer en el estadio unos 45 minutos tras el final del encuentro.

