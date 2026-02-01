Detienen a dos hinchas de Nacional armados durante la primera fase del Operativo Clásico

Ambos individuos, de 26 y 40 años, fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía competente. De acuerdo con la información oficial, los dos contaban con antecedentes judiciales y figuraban en el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos, una base de datos utilizada para reforzar los controles en eventos de alta convocatoria.

Los policías actuantes pertenecen a la Dirección de Seguridad en el Deporte y cumplían funciones de vigilancia debido al clásico que se disputará este domingo desde las 20:00 horas en el Estadio Centenario, con la presencia de hinchadas de Peñarol y Nacional.

Operativo Clásico

El Operativo Clásico contempla la participación de 832 efectivos y tendrá su despliegue principal a partir de las 14:00 horas del domingo en las inmediaciones del estadio. No obstante, desde el miércoles se desarrollaron tareas de patrullaje en el entorno del Centenario, el Campeón del Siglo, el Gran Parque Central, así como en sedes sociales y ciudades deportivas de ambos clubes.

El dispositivo incluirá a la Guardia Republicana con equipos K9 para inspecciones dentro del estadio y una zona de exclusión vehicular delimitada por Las Heras, Ricaldoni y avenida Italia. Además, se definieron accesos diferenciados para cada hinchada y un protocolo especial para la salida del equipo ganador, que deberá permanecer en el estadio unos 45 minutos tras el final del encuentro.