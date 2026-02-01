Yamandú Orsi llegó a China: el canal de TV estatal chino registró el momento para Caras y Caretas (Video)

Reunión con el presidente Xi Jinping

El martes 3 será el día que se encuentre con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, sobre las 11:00. Allí ambos presidentes firmarán acuerdos bilaterales. Ese mismo día Orsi colocará, en la plaza Tiananmen, una ofrenda floral ante el Monumento a los Héroes Nacionales.

Según informa Presidencia, también el 03 de febrero, día en el que se cumplirán 38 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el mandatario se reunirá con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Gran Salón del Pueblo. Una hora más tarde y en la misma sede, Orsi encabezará por Uruguay el encuentro con el titular de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

Por su parte, la delegación empresarial será parte de un evento de promoción comercial, coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.

El miércoles 4 en la mañana, el mandatario realizará una presentación ante estudiantes y profesores de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Allí, participará una comitiva compuesta por funcionarios, representantes de universidades nacionales y académicos.

Más tarde, durante esa jornada, el presidente visitará el Complejo Deportivo n.° 15 y se firmarán acuerdos en materia de ciencia y tecnología.

El jueves 5, ya en Shanghái, la comitiva realizará una recorrida por el puerto de Shanghái y visitarán el Museo de Planificación.

El día siguiente, en el último de actividades en China, académicos y funcionarios visitarán la Universidad Tongji y realizarán una breve presentación sobre las escuelas de Arquitectura, Desarrollo Sostenible y de Ciudades. Finalmente, en la tarde comenzará un seminario de promoción comercial, coorganizado por Uruguay XXI y el CCPIT. A las 17:15 horas, anunció Presidencia, se realizará una declaración de prensa y a las 19:00 horas comenzará el encuentro de uruguayos residentes con el presidente Orsi.

El regreso será el sábado 07 de febrero, tras una semana que tendrá como objetivo "fortalecer su inserción internacional, generar nuevas oportunidades de comercio e inversión, profundizar la cooperación en áreas clave como ciencia y tecnología, y consolidar un vínculo bilateral que contribuya al crecimiento y el desarrollo del país".